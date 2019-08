Saken ble denne uka oversendt til statsadvokaten som skal ta stilling til påtalespørsmålet, skriver Stavanger Aftenblad.

27-åringen ringte selv politiet og fortalte at han hadde drept sin far natt til 23. desember 2018. 55-åringen døde som følge av vold mot hodet. Drapet fant sted i Austrått i Sandnes.

I forkant av drapet var 27-åringen aktivt ute på nettet og snakket om planene om å drepe faren på nettforumet 4chan, der flere brukere egget ham til handling og oppfordret ham til å gjøre alvor av planene.

Politiet har bedt om opplysninger fra 4chan, som sier de har sikret data om brukerne som var involvert i tråden.

– Hvilke opplysninger dette er, vet vi ennå ikke. Det er grunn til å tro at det er beskjedent. Vi har satt i gang en prosess med å få utlevert dataene, sier politiadvokat Fredrik Soma. Når politiet har fått opplysningene vil de ta stilling til om de vil straffeforfølge andre forumsdeltakere.

Til avisa sier mannens forsvarer, advokat Vegard F. Bråstein, at den siktede innrømmer de faktiske forhold, men at han ikke har tatt stilling til skyldspørsmålet.

Etter en full judisiell observasjon har de sakkyndige kommet til at siktede var tilregnelig, og at han derfor kan straffes for drapet.

(©NTB)