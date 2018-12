Person knivstukket og drept i Oslo

Politiet ble varslet av både vitner og AMK klokken 2.29.

Klokken 3.15 forteller Engeseth at politiet har kontroll på våpenet som de mener ble brukt, og at alt tyder på at det er snakk om knivstikking.

– Vi jobber ut ifra at dette er drap, sier han til NTB.

Han kan ikke opplyse om kjønn eller alder på personen som ble knivstukket. Pårørende var fortsatt ikke varslet klokken 4.45.

– Krimvakta er på stedet, i tillegg er krimteknikere på tur. Åstedet er sperret av, og vi jobber med taktisk og teknisk etterforskning, sier operasjonslederen.

Sosial sammenkomst

Lavvoen eies av skiforeningen og kan ifølge deres nettside leies.

Engeseth bekrefter til NTB at hendelsen skjedde i forbindelse med en sosial sammenkomst i lavvoen.

Han ønsker ikke å si noe om relasjonen mellom den fornærmede og den pågrepne mannen i 30-årene.

– Det kan jeg ikke gå inn på nå, sier han.

Engeseth ønsker heller ikke å si noe om foranledningen til drapet.

– Akkurat nå er vi i en akuttfase, og det er altfor tidlig å si noe om hendelsesforløpet.

Vitner avhøres

Vitner på stedet er blitt tatt med til Scandic Holmenkollen Park.

– De ble tatt med dit både for å få dem bort fra åstedet og for å få dem inn i varmen. De avhøres nå på hotellet, samtidig som ambulanse er på stedet for dem som trenger oppfølging av helse, sier han.

Ifølge operasjonslederen skal det være snakk om flere vitner.

(NTB)