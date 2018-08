Pernille Feldmann ble kåret til Årets Sykkeltalent

Rogalandsavis

18-år gamle Pernille Feldmann fra Stavanger Sykleklubb (SSK) ble i sommer håndplukket av Norges Cykleforbund, i samarbeid med Equinors talentprogram Morgendagens Helter, som en av seks nominerte til Årets Sykkeltalent. Lørdag kveld kunne 18-åringen feire etter å ha mottatt flest stemmer av det norske folk.

– Det var en stor overraskelse og jeg hadde aldri trodd jeg skulle vinne. Når de begynte å beskrive personen som hadde vunnet under utdelingen tok det lang tid før jeg forstod at det var meg. Jeg var sikker på at det var noen av guttene som skulle vinne, sier Feldmann i en pressemelding.

Fikk 20 prosent av stemmene

Den taktisk og teknisk gode 18-åringen drømmer om å kunne hevde seg i toppen som proffsyklist. Hun har holdt med sykling i snart 12 år og har ingen planer om å slutte. Feldmann vil fortsette å legge ned det som trengs for å kunne nå den store drømmen.

– Pernille har gjennom flere år vist en sterk indre glød, innsats og læringsvilje for å komme dit hun vil. Dette er personlighetstrekk som vi kjenner igjen hos mange av Norges beste innen idrett, kultur og realfag. Det er derfor gledelig at det norske folk har stemt frem Pernille som Årets Sykkeltalent, sier Cathrine Instebø, sponsorsjef i Equinor Morgendagens Helter.

20 prosent av stemmene på TV2.no var nok til at Stavanger-jenta kan ikle seg tittelen Årets Sykkeltalent 2018. Fra før har hun blant annet har en pallplassering i anerkjente Gent-Wevelgem, deltatt i ungdoms-OL og vunnet NM i gateritt. Feldmann tar ikke bare med seg den prestisjetunge tittelen Årets Sykkeltalent hjem fra Hammerfest, men også en pengepremie fra Equinor Morgendagens Helter på 50 000 kroner som går til Stavanger SK.

– Det betyr veldig mye å få en slik annerkjennelse, og at alt det harde arbeidet jeg legger ned blir lagt merke til. Det gir utvilsom motivasjon til å fortsette, forteller Feldmann.

