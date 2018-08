Rogalandsavis

– Jeg varslet tidlig i forrige uke at jeg ønsket å gå av som fiskeriminister, sa Per Sandberg på pressekonferansen i regjeringens representasjonsbolig etter at hans avgang var blitt bekreftet mandag ettermiddag.

Avgangen kommer etter at det i slutten av juli ble kjent at Sandberg hadde reist til Iran på ferie, uten å orientere sitt eget departement og Statsministerens kontor i forkant, slik det er påkrevd at statsråder gjør. Senere ble det også kjent at Sandberg tok med seg jobbtelefonen sin til Iran, noe som strider mot sikkerhetsråd fra Politiets sikkerhetstjeneste.

Varsler nye opplysninger

Tidligere mandag, kort tid etter at det ble kjent at Sandberg ville trekke seg, sa Sandberg og hans iranskfødte kjæreste Bahareh Letnes at de vil møte pressen tirsdag.

Under pressekonferansen i regjeringens representasjonsbolig sa Sandberg at årsaken til at han ønsket å gå av som minister, er sammensatt.

– Men jeg skal love alle at dere vil få svar på det på tirsdag. Det er litt andre dimensjoner i denne saken, og det har jeg og ikke minst Bahareh Letnes behov for å konfrontere dere med, sa han med henvisning til pressen som hadde møtt opp i representasjonsboligen.

– Hvis dere har litt tålmodighet til å vente på undertegnede og Bahareh Letnes, så skal vi stille oss disponible til å svare på alle spørsmål, spekulasjoner og påstander i denne saken, sa Sandberg.

Gjentok at Sandberg brøt sikkerhetsrutiner

Sandberg er selv klar på at han er stolt over jobben han har gjort som fiskeriminister i Solberg-regjeringen.

Han fikk også skryt fra statsministeren selv.

– Per har bidratt til regjeringens arbeid med sin lange erfaring fra Stortinget og har hatt stor betydning for forhandlingene om regjeringsplattform, sa Erna Solberg (H).

Hun understreket også at det var Sandberg selv som ba om å få gå av som statsråd, men hun bekreftet samtidig at Sandberg ikke har fulgt sikkerhetsrutinene for bruk av mobiltelefon på reise.

– Det gjelder også bruk av tjenestetelefonen da han reiste til Kina i vår, sa Solberg.

Erstattes av Nesvik

Per Sandberg erstattes nå som fiskeriminister av Frp-veteran Harald Tom Nesvik.

Ålesunderen Nesvik er tidligere parlamentarisk nestleder for Fremskrittspartiet, og han var stortingsrepresentant for Møre og Romsdal Frp fra 1997 til 2017.

Nesvik kommer nå fra jobben som kommunikasjonssjef i brønnbåtrederiet Sølvtrans. Han ble i juni i fjor utnevnt som fylkesmann i Møre og Romsdal fra 2019, men trakk seg i mai av hensyn til familien.

