Pensjonsenighet for NSBs eldste renholdere

Ifølge nettstedet Fri Fagbevegelse er Norsk Jernbaneforbund (NJF) og NSB Trafikkservice enige om en ny tariffavtale.

– Det er ikke en avtale å juble over. Vi har vært nødt til å velge mellom pest eller kolera, sier nestleder Kjell Næss i NJF.

Ansatte på 55 år eller mer får «lukket» sin pensjonsordning, slik blant annet NSB-ansatte også har fått. Blant annet betyr det de ansatte ikke mister retten til avtalefestet pensjon (AFP) ved en virksomhetsoverdragelse. Renholderne i NSB Trafikkservice får imidlertid en innskuddspensjon på 3,5 prosent, mot 5,5 prosent for NSB-ansatte.

Den nye tariffavtalen innebærer også at nattillegget til renholderne kuttes med 35 kroner timen, til 50 kroner.

– Det er ikke noe tvil om at de ansatte taper mye penger. Men alternativet til en ny hovedavtale er at renholdstjenestene blir lagt ut på anbud fra og med 1. august. Det hadde vært et dårligere tilbud for de ansatte.

Avtalen skal nå ut på uravstemning blant NJF-medlemmene.

