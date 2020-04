Påstår korrupsjon i Fifa

Følg RA Sporten på Facebook !

Det melder den engelske avisen The Independent.

Påtalemyndigheten la fram flere detaljer om bestikkelsene i en rettssak i Brooklyn, der de også siktet ledere i Fox for ulovlige betalinger for å sikre TV-rettighetene til begge mesterskapene.

Fifa tildelte TV-rettighetene til fotball-VM i 2026 til Fox før det ble klart at USA skulle arrangere mesterskapet sammen med Mexico og Canada.

Flere medlemmer i Fifa-styret skal også ha fått bestikkelser i millionklassen i dollar for å stemme på Russland og Qatar som vertsnasjoner for fotball-VM i 2018 og 2022.

Tidligere visepresident i Fifa bestukket

Blant Fifa-styret, skal Jack Warner angivelig ha mottatt 5 millioner dollar (55,1 millioner kroner) for å støtte Russlands VM-bud via ti forskjellige stråselskap i forskjellige land.

Ifølge tiltalen ble også presidenten i fotballforbundet i Guatemala, Rafael Salguero, lovet 1 million dollar (10,2 millioner kroner) for å stemme på Russland under Fifa-styrets møte i 2010.

Warner var visepresident i Fifa og president i fotballforbundet for Nord- og Mellom-Amerika, Concacaf, før han ble suspendert og senere måtte trekke seg i 2011.

Det skjedde som følge av flere anklager om bestikkelser datert så langt tilbake som til 80-tallet.

Støttet Qatar-VM etter bestikkelser

Bestukket skal også flere medlemmer av Fifa-styret ha blitt for å støtte VM i Qatar 2022.

Det ble Nicolas Leoz og Ricardo Teixeira, som var presidenter i henholdsvis søramerikas- og Brasils fotballforbund, beskyldt for å ha gjort.

Alejandro Burzaco, som tidligere var sjef for markedsføringsselskapet Torneos y Competencias, skal ha vitnet i 2017 at alle tre i Fifa-styret fra søramerika, skal ha mottatt mer enn en million dollar for å støtte Qatar.

Qatar endte opp med å vinne kampen om å arrangere VM over USA med 14 av 22 stemmer.

