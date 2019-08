Påstand om tolv års fengsel i partnerdrapssak

Statsadvokat Folke Åmlid mener det er straffeskjerpende at det er et partnerdrap som skjedde i kvinnens hjem, og uten rimelig foranledning, melder NRK.

Mannens forsvarer Erik Lea sa i sin sluttprosedyre i Haugaland tingrett at hans klient bør frikjennes for likskjending og at tiltalte må straffes på mildest mulige måte.

49 år gamle Anne Kari Bjelland ble funnet drept etter en boligbrann i Haugesund natt til 1. januar i år. Den foreløpige obduksjonsrapporten viste at hun trolig døde av stikkskader. Samboeren ble siktet for drapet som han har erkjent. Han har også vedgått å ha tent på huset.

(©NTB)