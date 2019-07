Timene utgjør mellom tre og fire prosent av alle timebestillingene ved sykehuset.

Direktør for medarbeidere, organisasjon og teknologi i Helse vest, Hilde Christiansen, mener det hyppige frafallet gjør at ventetiden for andre pasienter blir lengre.

– Det er ikke bare den ene pasienten det påvirkes for, det er et enormt hjul som skal gå rundt. Det er ikke bare-bare å få riktig pasient til riktig lege og andre tiltak som er planlagt for den enkelte pasient, sier Christiansen til avisa.

Ifølge direktøren er det yngre pasienter som oftest dropper timene sine.

Helseforetaket har i forbindelse med hyppig legetimeskulking satt i verk flere tiltak. Pasienter får SMS når de har fått time, når timen nærmer seg, og pasientene kan enkelt sjekke når timen er på Helsenorge.no

