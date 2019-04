Partileder Bollestad: – Et krevende år for KrF

– Dette er det første landsmøtet på 14 år hvor vi sitter i regjering, og det er også den første store samlingen vi har i fellesskap etter veivalget 2. november 2018, sier Bollestad.

Sammen med nestleder og etter alt å dømme påtroppende partileder Kjell-Ingolf Ropstad holdt hun tirsdag pressekonferanse i forkant av KrFs landsmøte i Stavanger.

2. november 2018 gikk Knut Arild Hareide av som partileder da KrF-delegatene under et ekstraordinært landsmøte stemte for å gå inn i regjering med Venstre, Høyre og Frp framfor Ap og Sp.

Bollestad medgir at retningsvalget har vært vanskelig.

– 2018 var et krevende år for partiet, slår hun fast.

– Men vi hadde ikke bare et veivalg, vi ble også enige om et felles politisk prosjekt som hele KrF står bak, legger hun til.

Hun viser videre til en rekke gjennomslag partiet har fått som følge av at de har gått inn i regjeringen til Erna Solberg (H).

– Vi har mye vi kan være stolte av, sier Bollestad, og lister opp barnereform, fritidskort og likeverdsreform.

– I tillegg har vi fått bistandsministeren, som det er lenge siden KrF har hatt, sier hun.

(©NTB)