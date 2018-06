Rogalandsavis

– Vi får se utover sesongen. Det er fortsatt tidlig, men kanskje kan vi allerede i år se den første Ingebrigtsen under 3.30 på 1500 meter. Det skjer ikke i dag, men i år. Det kan fort være. Vi kunne ha fått det til i fjor med litt mer flaks, sier pappa og trener Gjert Ingebrigtsen til NTB.

Trenerpappaen var på plass under tirsdagens pressekonferanse i Oslo der alle tre brødrene satt sammen på podiet i 3. etasje på Hotell Opera i Bjørvika.

En skade under foten gjorde at Filip Ingebrigtsen måtte bryte under sesongdebuten i Palo Alto i California 4. mai. Da hadde han løpt drøye 3200 av sin 5000 meter.

Verdens beste

1500 meter har han ennå ikke prøvd seg på denne sesongen. Det skjer på Bislett i kveld. Filip Ingebrigtsens pers lyder 3.32,43.

Etter tester er det bestemt at den mellomste av Ingebrigtsen-brødrene stiller opp i Bislett Games. Han regner seg som friskmeldt etter skadetrøbbelet som holdt ham unna normal løpetrening i en ukes tid i mai.

Pappa Gjert har stor på sønnen.

– Han har vært veldig, veldig god på trening og er ekstremt bra. Han har hevet seg. Han har heller ingen smerter og har vært smertefri en stund. Han kan være der oppe og true verdens beste løpere allerede nå på torsdag.

Stockholm

Filip Ingebrigtsen har bestemt seg for å løpe 5000 meter sammen med bror Henrik under søndagens Diamond League-stevne i Stockholm.

– Jeg løper 5000 meter i Stockholm for å bli ferdig med det fortest mulig. Jeg er nødt til å ta EM-kravet for å være med i EM. Jeg løper både 1500 og 5000 meter i EM, men da må jeg klare kravet på sistnevnte, sier Ingebrigtsen til NTB.

Kravet for å løpe i EM er 13.38,00. Storebror Henrik Ingebrigtsen satte personlig rekord med 13.16,97 på 5000 meter under det samme løpet som Filip Ingebrigtsen skadet seg i.

