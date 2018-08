Pappa åpner for at gullgutten dobler i OL

Lørdag så pappa Ingebrigtsen sønnene Jakob og Henrik ta dobbeltseier på 5000-meteren i EM. Det ble naturlig nok et følelsesladet øyeblikk.

For Jakob var det gull nummer to på like mange dager. Nå åpnes det for at 17-åringen kan komme til å løpe de to samme distansene i OL.

– Det kan godt være mulig at han dobler i OL relativt tidlig, men det er opp til han. Han har i hvert fall kapasiteten som skal til, sa pappa Gjert til norsk presse.

Da han noe senere ble utfordret på temaet på nytt, lød svaret:

– Hvis det er mulig, kommer han nok til å gjøre det. Om det blir nå i OL eller senere får vi se.

Allsidig

Helt utenkelig er det heller ikke at han snuser på den samme dobbelen i neste års VM i Doha.

– Han har noe å gjøre på en 5000 meter i et VM også, han, sa pappa Gjert, som er imponert over gullguttens allsidighet.

– Det som er så unikt med Jakob er at han kan løpe mange forskjellige distanser. Han kan hevde seg like godt på 800 meter. Utfordringen blir å velge, men foreløpig er 1500 meter kongen, sa han.

Lørdag var det samtidig ikke tid for å se for langt fram. Følelsene var mange på Olympiastadion i Berlin etter brødretriumfen.

– Nå er det tomt i hodet. Det som gjelder er at de får nyte dette øyeblikket sammen som brødre. Det er ekstremt viktig

Nøt øyeblikket

Han gledet seg også stort over å ha innfridd et løfte han har gitt storebror Henrik.

– Jeg klarte å holde mitt løfte til Henrik om å få han opp i verdenstoppen igjen. Det er jeg glad for. Hvis ikke, hadde jeg vært ute å kjøre, smilte Gjert Ingebrigtsen.

Han smilte over synet av sønnene sammen på seiersrunden.

– Jeg nyter øyeblikket og ser de koser seg sammen. Jeg har gjort min jobb, og nå kan jeg slappe av med det, sa han.

(©NTB)