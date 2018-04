Rogalandsavis

Pål Gulbrandsen kom til Oilers i 2003, og har siden vært spiller og assistenttrener til Petter Thoresen. Da Thoresen ga seg tok han over roret og ledet Oilers til NM-gull og seriegull i sin første sesong. I sesong to ble det sjetteplass og exit i kvartfinalen, og dermed har Oilers valgt å ikke fornye kontrakten.

– Etter en lang runde med evaluering av situasjonen er vi nå enige om at det beste for begge parter er å gå hver til sitt, sier General Manager Pål Haukali Higson til oilers.no

– Men jeg vil takke Pål for et godt, langt og suksessrikt samarbeid gjennom alle disse årene. Pål er hardtarbeidende, ærlig og godt likt av alle. Vi har jobbet godt sammen uansett hvilken rolle han har hatt og jeg kommer til å savne han her i klubben. Men alt har sin tid og nå er vi enige om at det er riktig å skille lag, sier klubbens sportslig ansvarlige.

Higson tar selvkritikk

Hvem som tar over for Gulbrandsen er ikke kjent, men i pressemeldingen skriver Oilers at det blir et helt nytt støtteapparat som trener klubben neste sesong. Higson tar selv også selvkritikk for den jobben han gjorde i forbindelse med å sette sammen et slagkraftig nok lag.

– Gulbrandsen fikk dessverre ikke like bra mannskap å jobbe med som året før og fikk en vanskeligere jobb å gjøre denne sesongen. Det finnes ingen garantier i denne bransjen, men det er klart at forventningen til spillerne som hentes inn er store. Her må vi lykkes bedre foran kommende sesong. Det er det ingen tvil om. Dette har ikke vært en lett prosess og betyr at vi nå får et helt nytt trenerteam som skal lede laget, slår Higson fast.

Klubben håper å ha på plass Gulbrandsens erstatter i løpet av få uker, og skriver at det er flere trenere som allerede har henvendt seg til klubben. Selv synes Gulbrandsen det nå er vemodig at det er over.

– Alt har en ende og etter 10 år med meg i garderoben er det på tide med et nytt fjes og en ny stemme for spillerne. Det hadde selvsagt vært bedre å gi seg etter en god prestasjon med laget. Forrige sesong ble ikke som vi håpet. Det er alle skuffet over og det er jeg som har det sportslige ansvaret. Jeg velger likevel å se tilbake på 10 flotte år som trener og totalt 15 år i klubben med glede, sier Pål Gulbrandsen til oilers.no.

