Pågrepet etter voldsvideo

– Vi har pågrepet en 18 år gammel mann. Han er siktet for kroppskrenkelse. 18-åringen ringte selv inn til politiet på søndag og fortalte at det var han som utførte gjerningen. Han ble pågrepet mandag på grunn av fare for bevisforspillelse. Han skal avhøres i løpet av dagen, sier politiadvokat Stian Eskeland til RA.

Videoen av voldshendelsen bli offentlig kjent i går, men har sirkulert på nettet i mer enn en uke. Dermed er det ikke det beviset politiet er redd for å miste.

– Vi har en kopi av videoen, men det kan være andre elektroniske spor som er interessante. Det kan også være fare for at han påvirker vitner i saken, sier Eskeland.

Jakter på fotografen

Mens den antatte gjerningsmannen skal avhøres, ønsker fortsatt politiet å finne ut mer om den eller de som har filmet og delt hendelsen på nett.

– Vi har ikke helt oversikt over hvem som har vært til stede enda, vi vet heller ikke om det er noen relasjon mellom voldsutøveren og den som filmer. Vi undersøker nå hvem som var på stedet, sier Eskeland.

Fordi situasjonen foreløpig er såpass uavklart, vet heller ikke politiet hva som kommer til å skje med gjerningsmannen etter avhøret.

– Etter avhøret, når vi har fått bedre oversikt, vil det bli avgjort om han skal bli varetektsfengslet eller om han kan få gå, sier Eskeland.

Økende fenomen

Videoen som har blitt delt på sosiale medier viser en 22 år gammel mann som tilsynelatende blir slått ned uprovosert i Stavanger sentrum. Hendelsen filmes med stødig kameraføring av en fotograf som følger offeret fremfor gjerningsmannen. Fenomenet med å filme vold og dele det på nett er økende.

– Politiet har den siste tiden sett en økning i videoer av voldshendelser som blir delt i sosiale medier. Det gjelder ikke bare her i Rogaland, men også nasjonalt og internasjonalt, sier Eskeland.

Politiet er allerede i gang med forebyggende arbeid rettet mot dette fenomenet.

– Vi har drevet informasjonsarbeid opp mot skoler og hatt bekymringssamtaler med ungdom og foreldre. Dette er primært arbeid mot ungdom under 18 år, sier Eskeland.