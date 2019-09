På tide at innvandrerne tar ansvar i demokratiet

Skrevet av: Federico Juárez Perales, eks-kommunestyrekandidat i Stavanger Høyre og innvandrer

Fra 1.januar 2020 slår kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger seg sammen og blir Nye Stavanger kommune. Ifølge tilgjengelig statistisk i SSB så blir vi litt over 142.000 innbyggere i Nye Stavanger. Andel med innvandrerbakgrunn er cirka 18 prosent (litt over 26.000). Anna Maria Gutierrez fra Venstre påpeker at andelen av medlemmer med innvandrerbakgrunn i det nye styret blir 4,5 prosent. Om man tar i betraktning alle som er kjent med innvandrerbakgrunn (inkludert de som kommer fra nordiske land) så blir representasjon på cirka 7 prosent.

Jeg er enig med Anna Maria at vi innvandrer blir da underrepresentert og det er ikke bra. Og jeg syns også det er trist. Det er trist at flere innvandrere ikke engasjerer seg. Særlig i en region som Stavanger med over 189 forskjellige nasjonaliteter, i tider når den norske olje og gass næringen er i stor press og en stor andel av oss innvandrere jobber for denne bransjen i denne regionen.

Det er sant at de politiske partiene har fremdeles en stor jobb å gjøre for å inkludere oss i det politiske systemet i tillegg til å løfte oss. Men spør du meg så er det egentlig oss innvandrerne som har jobbet hverken hardt eller smart nok. Slik som hovedansvaret for integrering ligger hos den som innvandrer så gjelder det samme for den politiske deltakelsen. Så lenge vi selv ikke gjør en innsats for å engasjere oss og for å gjøre en forskjell for vårt nye hjem, så vil hverken folk eller de politiske partiene gjøre noe for oss.

Den negative utviklingen starter med oss selv. Spørsmål om hvorfor veldig få innvandrere er valgt inn i det nye styret bør nødvendigvis ikke stilles til partiene eller til velgerne men til oss som stilte til valg. Hvor mange av oss engasjerte seg fordi vi ville gjøre en forskjell? Hvor mange innvandrere stilte til valg? Og viktigste av alt, hvor mange innvandrere stemte i dette lokale valget?

I tillegg må vi ikke glemme at under valgdagen så kan alt skje. Selv besøkte jeg crika 1500 hjem, fikk publisert ti forskjellige innlegg i diverse lokale aviser og stilte opp til både morgenaksjoner og stand når og hvor mitt parti organiserte disse. Uansett kom jeg ikke inn i fastgruppen. Hvorfor det? Jo, fordi det er velgerne som bestemmer til slutt. Sånn er det bare i en demokrati.

Vi bør ikke overdrive oppmerksomhet på innvandrerbakgrunn i det nye styret. Det viktigste er at de som ble valgt inn gjør en forskjell for oss alle som bor i denne flotte kommunen. Noe jeg har tro på for at de skal. Og, det vil bli da opp til enkelte av oss å inspirere andre til å engasjere seg. Derfor forslår jeg at vi jobber hardere, smartere og ta ansvar!

