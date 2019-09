På pallen i Diamond League-finalen

Kenyanske Tim Cheruiyot løp inn til seier på tiden 3.30,22. Han virket helt suveren og har vært det hele sesongen.

Jakob Ingebrigtsen sikret andreplass etter en sterk avslutning. Han trykket på å så en stund ut for å ta inn på kenyaneren. Han kom i mål på tiden 3.31,62. Filip ble nummer tre og var et par sekunder svakere enn broren.

– Det var vanskelig å ta seg helt ut i slike forhold, men jeg kan ikke klage etter andreplass. I år har jeg tatt det til et nytt nivå. Det er bare å jobbe videre, sa Jakob Ingebrigtsen til NRK.

Ikke gode forhold

Litt for kaldt vær, vind og rykkete fart ødela for den helt store tiden.

– Jeg tror jeg kunne løpt raskere underveis tidlig i løpet, men der er vanskelig å gå rundt på utsiden. Da får du vinden i ansiktet. Jeg prøvde å være smartere i dag med å ligge litt bak, men det ble litt mye unødvendig bremsing, sa lillebror Ingebrigtsen.

Han mener likevel at de to har meget høy fart i kroppen inn mot VM i Doha om tre uker.

– Jeg sitter igjen med en god følelse inn mot VM.

Fornøyd Filip

Filip Ingebrigtsen har den aller beste persen av de to. Det er den norske rekorden på 3.30,01. Fredag hadde han ikke sjanse på å holde sin yngre bror bak seg helt på slutten.

– Jeg må si meg godt fornøyd, men skulle gjerne sett at det ble litt annerledes. Det ble litt rykkete. Så måtte jeg hele tiden tette luker fordi det gikk så fort foran. Jeg brukte mye krefter underveis, sa Filip Ingebrigtsen til NRK like etter løpet.

Han erkjenner at det er et hakk opp til Cheruiyot.

– Jeg er fornøyd med tredjeplass og andreplass til Jakob. Det er der vi har vært i hele år og det vi kunne forvente. Vi ville gjerne springe fort i dag, men forhold og løp tillot det ikke.

Han er klar i talen på at medalje er mål i Doha om noen uker. Det kan også bli gull.

– Man skal håpe på medalje i VM. Jeg har det fra før og det er målet.

Filip Ingebrigtsen peker også på at Cheruiyot kan gjøre feil. Han kan også ha en dårlig dag.

– Så kan vi ha en god. Da er det mulig. Men vi har en jobb å gjøre med å tette luken opp til ham. Så ærlige må vi være.

Kun fem europeere har i historien har for øvrig løpt under tre og et halvt minutt på distansen.