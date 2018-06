«På dette punktet svikter det for ofte, Viking»

Rogalandsavis

Jeg tenker selvsagt på det defensive arbeidet – eller i flere tilfeller mangelen på det.

Spesielt i kampene – og kampfasene – hvor ikke det høye presspillet til Viking sitter blir manglene blottlagt. Bortekampen mot Jerv på Levermyr var i høyeste grad en slik for Vikings del. Laget var aldri i nærheten av å gå i strupen på sin motstander fra start på samme måte som de for eksempel var på hjemmebane mot Sandnes Ulf 16. mai.

Spesielt de to siste scoringene til Jerv burde vært avverget. På 2-0-målet til Jerv fikk superveteranen Glenn Andersen komme seg løs og score nærmest uforstyrret på hodet. Markus Nakkim og Fredrik Torsteinbø burde selvsagt tatt ut spilleren og stengt av ballbanen langt tidligere. Andersen er en av norsk fotballs beste hodespillere – og nærmest umulig å stanse om han får slippe til.

3-1-scoringen, som kom like etter Zlatko Tripic sin redusering, var også grusom å se på. Det var «ballwatching» fra ende til annen. Aram Khalili fikk stå mutters alene og bredside ballen bak Iven Austbø etter et førtifemgraders innlegg utover i boksen – og en stygg tellefeil med Julian Ryerson som nærmeste mann.

Slike juniorfeil bakover holder ikke. Spesielt dersom Viking har planer om å henge på Aalesund i det som ser ut for å bli kampen for å vinne divisjonen.

Med tanke på tabellsituasjonen var likevel Viking heldige søndag. Både Aalesund og Sandnes Ulf tapte sine kamper. Samtidig blir det stadig tettere med farlige lag like bak de mørkeblå på tabellen. Spesielt Sogndal tror jeg en skal passe seg for.

I så måte er det synd at Viking ikke vant denne kampen. Da hadde de krøpet helt opp i ryggen på Aalesund og det ville vært større sannsynlighet for at de andre resignerte litt i forhold til den ikke helt uventede toppduoen på tabellen.

Når det er sagt fortjente ikke Viking tre poeng mot Jerv. Til det var de både for svake defensivt, men de var heller ikke på framover på banen. Det siste var nok en gang med et hederlig unntak i enmannshæren Zlatko Tripic.

Hvor mye varmen på Levermyr spilte inn i forhold til å sette det krevende høye presset laget har hatt suksess med er vanskelig å vite. Det som er desto lettere å slå fast er at spesielt den første omgangen mot Jerv var meget, meget svak sett med Vikings øyne. Det gikk på tvers, bakover og til motspillere i alt for mange tilfeller.

Nå er en tredjedel av sesongen tilbakelagt og Viking holder fortsatt den andre direkte opprykksplassen. Dette til tross for at de har tapt tre ganger. Normalt har lagene som har gått opp via andreplassen endt med seks-syv tap over en sesong de siste årene. Viking har nå tre. I så måte skjer det litt for hyppig.

Det vi også kan konkludere med er at Viking sliter langt mer mot de virkelig gode lagene. De svakere motstanderne har de stort sett kjørt over. Aalesund framstår som divisjonens beste lag så langt, Mjøndalen er voksne og fysiske – mens Jerv er det store formlaget med fire strake seirer.

Skal Viking begynne å vinne mot denne type motstand – og det bør de dersom målet er å gjøre det samme i Eliteserien etter hvert – må det skjerping til.

Først og fremst bakover på banen.

Neste oppgave for Viking nå blir en kamp i samme bane. Et beintøft borteoppgjør mot Sogndal 9. juni. Tre strake tap, og en aldri så liten formkrise, er ikke en umulighet.

I forhold til selvtilliten behøver det ikke være bra at neste helgs hjemmekamp mot Florø er utsatt grunnet landslagsoppdrag. Samtidig gir det i det minste Bjarne Berntsen muligheten til å jobbe med å stramme opp bakover.

Det behøves. Spesielt på de dårlige dagene.

Kampfakta og Vikingbørsen:

Fotball, OBOS-ligaen

Jerv-Viking 3–2 (1–0)

Levermyr stadion, 1705 tilskuere

Mål: 1–0 Ulrik Reinaldo Berglann (24). 2–0 Glenn Andersen (48), 2–1 Zlatko Tripic (45), 3–1 Aram Khalili (53), 3–2 Aniekpeno Udo (69).

Viking (4-3-3): Iven Austbø 5 – Viljar Vevatne 4, Markus Nakkim 4, Leo Østigård 5, Rolf Daniel Vikstøl 4 (Usman Sale 5 i 32 min.) – André Danielsen 4, Julian Ryerson 4, Fredrik Torsteinbø 4 (Steffen Ernemann i 2 men.) – Claes Kronberg 4, Tommy Høiland 3 (Aniekpeno Udo 6 i 32 min.), Zlatko Tripic 7.

Dommer: Bjørn Hansen, Kolbotn