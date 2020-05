Overrasket student med talentpris på 50.000 kroner

Denne uka skulle Maijazz fylt scenene i Stavanger. Under åpningskonserten skulle Bates talentpris bli delt ut til et lovende ungt talent. Slik ble det ikke. Korona satte en brems for alt – nesten.

– Tirsdag formiddag kom jazzstudent Anna Elise Sørdal Klungre på scenen på Spor 5 for å spille inn det hun trodde var en promoteringsfilm i forbindelse med digitale konserter. Lite visste hun at hun hadde en stor overraskelse i vente: Opp på scenen kom nemlig Bates direktør Paul Boxill med statuett, blomst og sjekk på 50 000 kroner, skriver Stavanger jazzforum i en pressemelding.

– Nå når scenene er stengte, mener vi i Bate det er viktigere enn noen gang å anerkjenne et ungt talent og gi litt hjelp til videre satsning. Derfor ønsker vi å dele ut prisen Batetalentet 2020, selv om vi ikke får gjort det under Maijazzen. Det er satt ned en jury som enstemmig har kommet fram til at du er en verdig vinner, sa Boxill til en overrasket og rørt prisvinner.

Bates talentpris ble delt ut for første gang under Maijazz i fjor og går til en ung utøver som har gjort seg bemerket med stort kunstnerisk potensiale og egenart.

Juryen har i år bestått av Cecilie Dybdahl Birkeland, Innholdsmester i Bate, Helleik Kvinnesland, daglig leder i Stavanger Jazzforum, Hanne Bernhardt Buvik, produksjonsleder i Maijazz, Eddie Andresen, musiker, lærer ved MDD Bjergsted (Stavanger Katedralskole) og styreleder i Creo Rogaland, samt Simen Kiil Halvorsen, musiker og universitetslektor i jazz ved fakultet for utøvende kunstfag på UiS. Flere spennende kandidater ble vurdert, men juryen endte til slutt enstemmig opp med Klungre, som har gjort seg bemerket som både komponist, låtskriver og vokalist.

Enstemmig jury

Det er en enstemmig jury som med glede deler ut Bates talentpris 2020 til Anna Elise Sørdal Klungre.

Anna Elise Sørdal Klungre (f. 09.05.1996) kommer opprinnelig fra Syvdsbotn, i Møre og Romsdal. Etter å ha fullført ett år med utøvende musikk på Toneheim folkehøgskole flyttet hun til Stavanger for å starte på jazzutdanningen ved Fakultet for utøvende kunstfag, UiS, med jazzvokal som hovedinstrument. Hun fullfører graden i vår, men planlegger å fortsette med relevante studier det kommende året ved samme institusjon.

– I løpet av sine fire år som bachelorstudent har hun vist stor utvikling, både håndverksmessig og kunstnerisk. Anna har en bemerkelsesverdig åpenhet. Hun er nysgjerrig og uredd, og har demonstrert stor allsidighet som sanger og komponist, mener juryen.

