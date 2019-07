Ordføreren avviser ønske fra Muslimsk Fellesråd

Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) synes fredsprisinstallasjonen er innenfor det som må aksepteres for alle.

– Den skal handle om fredsprisvinnerne og har ingen tilknytning til profeten Muhammad. Ut ifra den informasjonen jeg har, ser jeg ingen grunn til at installasjonen skal endres, sier Sagen Helgø til RA.

Fredag gikk Stavanger Frp kraftig ut mot Muslimsk Fellesråd Rogaland (MFR) som ønsker å fjerne eller endre bronseplaten med navnet til fredsprisvinner Muhammad Yunus. Yunus deler fornavn med muslimenes profet Muhammad, og det må ikke tråkkes på, uttalte Summer Ejaz, talsperson i MFR til RA på torsdag.

Etterlyst

– Vi etterlyser at ordføreren kommer på banen og avviser henvendelsen tvert om og står opp for ytringsfriheten i Stavanger kommune, sier Kristoffer Sivertsen, leder i Stavanger Frp, til RA.

Og det gjør ordføreren. Christine Sagen Helgø (H) ser ikke behovet for at saken skal løftes politisk.

– Jeg mener installasjonen er langt innenfor ytringsfriheten. Samtidig imøtekommer jeg alltid henvendelser om møte. Jeg åpner naturligvis for at de kan komme med sine synspunkter, sier hun.

Ordføreren sier at hun så langt kun har mottatt én henvendelse, som handler om bronseplaten i Vågen. Det er en henvendelse som er sendt inn til kommunen, hvor det bes om at fotavtrykket blir fjernet fra bakken og at det ønskes et møte med ordføreren hvor dette kan tas opp.

Kristoffer Sivertsen i Stavanger Frp uttalte forrige uke at det vil være skadelig for ytringsfriheten hvis ønsket fra Muslimsk Fellesråd imøtekommes.

Viktig

Varaordfører Bjørg Tysdal Moe (Krf) mener saken bør lyttes til og drøftes.

– Saken har utgangspunkt i henvendelser fra enkeltpersoner som kommer med et synspunkt. I ytringsfrihetens navn kan vi ta denne diskusjonen. Jeg har ikke dermed konkludert med at jeg er enig i deres synspunkt, men er altså villig til å lytte og drøfte saken, sier Tysdal Moe til RA.

Hun sier videre at vi i Norge bygger vårt demokratiske samfunn på det kristne og humanistiske verdisyn, og denne saken må bli behandlet deretter.

– I kommuneplanen for de neste årene, som nettopp er vedtatt, står det at Stavanger skal være en livssynsåpen by. Da er det viktig å ta slike ytringer på alvor, lytte til kompetente fagmiljø, diskutere og eventuelt behandle i politiske organer, sier Tysdal Moe til RA.

Hun sier videre at slike prosesser kan lære oss mer om vårt eget verdigrunnlag og om andre religioners verdigrunnlag.

– Dette er fullt ut mulig i vårt demokratiske system og i ytringsfrihetens navn.