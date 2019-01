Optimisme rundt Rød før VM-finalen

Magnus Abelvik Rød har et håp om å spille VM-finalen i håndball mot Danmark søndag. Han knasker smertestillende og tar en avgjørelse først på oppvarmingen.

– Vi er langt mer optimistiske enn vi var i går. Vi har undersøkt ham med et medbrakt ultralydapparat, og vi kan ikke se noen rift eller skade i muskelen rundt kneet, sier landslagslege Thomas Torgalsen til NTB.

MR-undersøkelse

Lørdag var den norske troppen på jakt etter et sted i Herning å gjennomføre en MR-undersøkelse, men det ligger til at det først søndag vil fattes en avgjørelse om hvorvidt Rød kan spille mot Danmark.

– Jeg håper å spille. Jeg regner med at beslutningen blir tatt under oppvarmingen, sa Rød til NTB under lørdagens pressemøte. Han fortalte at han hadde sovet lite natt til lørdag, bare to timer.

– Det blir en del smertestillende dette døgnet, sa han.

Tangen-håp

21-åringen var meget sentral i over en omgang i 31-25-seieren over Tyskland. Han herjet vilt med tyskerne før pause. Så gikk han i bakken for godt i 2.-omgangen.

Etter kampen meldte han om vondt i låret ved kneet, men han håpet at det var snakk om krampe og ikke en muskelstrekk. Han hadde en tilsvarende skade sist høst. Den gjorde at han var ute av spill i flere uker.

Frist for å melde eventuelle bytter i troppen er klokka ni søndag, og det gir landslagsledelsen tid til å avvente situasjonen.

Eivind Tangen er trolig den som står nærmest til å overta om Rød ikke kommer på banen. Han vil ha Rød i slag søndag.

– Det ville vært tragisk for ham om han ikke fikk være med etter det VM han har spilt, og også negativt for vårt lag, sier Tangen til NTB.

