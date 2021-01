Opposisjonen presser regjeringen om forlenging av permitteringstiden

Frp er innstilt på gå sammen med Ap, Sp og SV for å forlenge permitteringsperioden, som i dag er på 52 uker, melder VG. Overfor avisen sier Ap-leder Jonas Gahr Støre at han har tatt initiativ til et digitalt møte mellom partiene allerede mandag ettermiddag.

– Målet er å få med flertallet på Stortinget på å forlenge permitteringsperioden til 1. juli, slik at både de permitterte og bedriftene får sikkerhet for at ordningen videreføres så lenge koronatiltak reduserer driften. Vi fremmer tjue forslag som vil sikre dette, sier han.

Dersom situasjonen i arbeidsmarkedet skulle bli normalisert, kan man justere perioden tilbake, ifølge Støre.

Overfor VG opplyser Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum at de vil støtte å forlenget permitteringsperioden til 1. juli, mens Frp-nestleder Sylvi Listhaug sier at Frp vil forlenge perioden til 1. oktober. SV vil forlenge permitteringsperioden med seks måneder.



Solberg vil vurdere endringer i permitteringsordningen

Endringer i permitteringsordningen vil bli vurdert i løpet av kort tid, sier statsminister Erna Solberg (H).

– Vi fortsetter å følge situasjonen nøye slik vi har gjort gjennom hele denne pandemien, og kommer til å vurdere endringer i permitteringsordningen i løpet av kort tid, sier hun til VG.

Overfor avisen advarer Merethe Solberg, som leder avdelingen i Fellesforbundet som organiserer hotell-, restaurant- og kantineansatte i Oslo, om at flere selskaper nå innleder oppsigelsesprosesser, slik at oppsigelser kan skje når permitteringstiden på 52 uker går ut for mange i mars og april. Hun ønsker en utvidelse av permitteringsordningen.

LES OGSÅ: Nytt smittetilfelle ved Sola videregående skole