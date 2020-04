ONS 2020 blir avlyst

Kulturminister Abid Rajas (V) budskap om å forlenge forbudet mot alle arrangementer som samler mer enn 500 mennesker fram til 1. september, får store konsekvenser for den tradisjonsrike oljemessen. For første gang siden ONS startet i 1974 må arrangementet avlyses. LES OGSÅ: Forbudet mot store kultur og idrettsarrangementer forlenges fra 15. juni til 1. september

- Det er med tungt hjerte at Stiftelsen ONS ser seg nødt til å måtte avlyse ONS 2020. Helse og sikkerhet for alle våre gjester, utstillere og andre samarbeidspartnere er vår første prioritet. ONS samler opp mot 70 000 mennesker fra over 100 nasjoner under arrangementets fire dager. Slik situasjonen med spredningen av COVID-19 viruset har utviklet seg vil det ikke

være forsvarlig å gjennomføre årets ONS, skriver ONS i en pressemelding lørdag ettermiddag.



- Jeg er svært lei meg for å måtte avlyse ONS 2020. Det er første gang i vår 46 år lange historie at et ONS ikke vil finne sted. ONS har stor betydning for mange, men hensyn til liv og helse kommer alltid først, sier administrerende direktør i ONS, Leif Johan Sevland ifølge pressemeldingen.

ONS opplyser videre at de vil følge opp alle som rammes av avlysningen, blant annet ved å tilby noe av det planlagte innholdet via digitale flater. Deretter tar stiftelsen sikte på neste ONS i 2022. I 2018 trakk ONS 68.000 deltakere.