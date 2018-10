Olsen nærmer seg grensen for OL-deltakelse

Rogalandsavis

På den svenske superbanen Barsebäck spilte han inn ytterligere 30.000 kroner – og endte sesongen med rundt 450.000 kroner i innspilte premiepenger.

Med det sørget han for å vinne pengelisten totalt på Nordic League (proffgolfens tredje nivå).

Seieren på pengelisten ga ham også en luksusklokke til en verdi av rundt 75.000 kroner i bonus. Olsen ble også kåret til årets spiller på danske Ecco Tour.

Vant luksusklokke og 30.000

Madla-gutten er nå kvalifisert for nivå to – Challenge Tour – kommende sesong.

Stavanger-spilleren har vært i strålende form over lang tid. Han har også hevdet seg godt både på Challenge Tour og europatouren når han har fått Wild Card.

Nå er neste mål å kvalifisere seg rett til toppen og europatouren gjennom kvalifiseringen i Spania som starter snart.

– Det er jo litt mer behagelig å kunne spille kvalifiseringen og vite at jeg har sikret challengetourkortet. Men jeg vil jo veeeeldig gjerne kvalifisere meg videre til europatouren, så det er det som er målet fremover nå, sa han til Norsk Golf nylig.

Det er liten tvil om at det er mulig i formen han er i. På sine siste fem turneringer har han en seier, tre andreplasser og en tredjeplass.

OL-sjanse

Dette har også gitt et alvorlig byks på verdensrankingen. Olsen er nå rangert som nummer 348 i verden. Det er kun 48 plasser fra det som vil gi innpass i OL. Samtidig må han ha en plassering innenfor de 300 beste i verden når kvalifiseringsperioden til Tokyo i 2020 avsluttes.

Olsen er nå Norges best rangerte herrespiller i golf. Han følges av klubbkameraten Eirik Tage Johansen som er på 632. plass i verden. Veteranen spiller på nivået over Olsen, men kan rykke direkte opp til europatouren med to turneringer igjen i år. Han ligger like utenfor de 15 beste på pengelisten til Challenge Tour som automatisk flyttes opp.