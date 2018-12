Julaften stupte oljeprisen over 5 prosent og nærmet seg 50 dollar fatet. Ved 18.30-tiden onsdag kveld hadde prisen steget med over 3 dollar siden midnatt, og et fat nordsjøolje ble i snitt omsatt for 54,01 dollar.

Og den markante oppgangen fortsatte utover kvelden. Fra klokken 14.30 til klokken 22.30 steg oljeprisen med nær 5 dollar, og hvis oppgangen holder til handelen stenges, vil det også være den kraftigste på én dag siden 30. november 2016, skriver E24.

Oppgangen gir imidlertid en oljepris som er langt unna toppnoteringen i oktober, da oljeprisen lå på 85 dollar fatet, ifølge Dagens Næringsliv.

Oljeanalytiker Nadia M. Wiggen i Pareto Securities sa før onsdagens oppgang at hun ikke tror oljeprisen vil stige mer over nyttår. Hun satt da et prismål på 56 dollar fatet.

– Det er så mye tilbud i markedet til tross for at OPEC har vedtatt kutt. For Russland tar det litt tid å kutte produksjonen raskt på grunn av lokale forhold i Sibir, mens overproduksjonen i Saudi-Arabia og Emiratene vil ta tid å få bort. Jeg tror markedet forblir svakt i første kvartal, i alle fall til slutten av februar-mars, sier Wiggen.

