Rogalandsavis

Solamøtet er ett av de beste barometrene for rogalandsk økonomi. Og siden opp- og nedturene først gir seg til kjenne i Rogaland, får også resten av landet en god pekepinn ved å se til sørvest. Det er trolig derfor årets Solamøte kunne skilte både med Erna Solberg og Jonas Gahr Støre. Budskapene som leveres fra scenen og ikke minst i myldreområdene, over kaffekoppene og lunsjen, er viktig informasjon for politikerne å ta med seg til regjeringen og Stortinget.

Årets viktigste melding fra Solamøtet er denne: Det er ikke tid for fest og fyrverkeri selv om oljeprisen er bare noen cent under 70 dollar fatet. Erna Solberg er selvsagt lettet over at oljeprisen har lagt på seg to og en halv gang siden lavmålet på 27 dollar for to år siden, men statsministerens konstatering av at konjunkturnedgangen er over, kan være overilt. IKM-gründer Ståle Kyllingstad – mannen som forgjeves advarte mot den elleville prisutviklingen da oljen kostet over 110 dollar fatet – er kritisk til Solbergs optimistiske utsagn. «Når mange nok snakker om det, blir det en sannhet,» sa IKM-sjefen til Dagens Næringsliv i går.

Ståle Kyllingstads nøkterne og nærmest skeptiske tilnærming til oljeprisen, deles langt på vei av Norgessjef Arne Sigve Nylund i Statoil. Nylund peker også på farene ved et prisnivå på 70 dollar fatet, der flere selskaper går inn med mer kapasitet. Og ikke minst at høye oljepriser setter fart på ny oljeproduksjon i USA, slik situasjonen var da stor tilgang på amerikansk var sterkt delaktig i prisfallet i 2014.

I vår region især skal vi være glade for hver jobb som kommer tilbake og hver ingeniør og sveiser som blir ansatt på Rosenberg. Det er likevel sterke grunner til å advare mot en ny bonanza der kostnadene løper løpsk, der oljå støvsuger arbeidsmarkedet og der den lokale økonomien blir enda mer ensidig. For da blir neste smell enda verre enn den som rammet Rogaland og Vestlandet så hardt i 2014.