Rogalandsavis

Russerne scoret tre ganger de første 20 minuttene. Etter en forsiktig start fra begge lag, kom OAR (olympiske utøvere fra Russland) med tyngde og overtok helt.

Norges keeper Lars Haugen fikk trøbbel med kontaktlinsene tidlig i kampen. Like etter sto det 0-1 ved Mikhail Grigorenko. En av linjemennene sto for assist da han ble truffet av pucken rett før målet.

OAR-presset fortsatte resten av perioden og ordnet ytterligere to scoringer.

Bonsaksen igjen

Alexander Bonsaksen er ikke kjent for å være særlig målfarlig. Men onsdag scoret for andre gang på under et OL-døgn. Han reddet Norge videre med 2-1-målet mot Slovenia tirsdag.

Mot OAR reduserte han til 1-3 fra nesten eksakt samme posisjon som mot slovenerne.

Men i løpet av fem minutter var Norges lille håp om et comeback vasket bort etter to nye OAR-mål. Begge kom mot keeper Henrik Haukeland. Han kom på isen fra start av andre periode.

Norge tapte fire av fem kamper i OL. Neste mål er VM i Danmark i mai. Der kan det være at Mats Zuccarello blir med. Han vil gi laget offensive finesser av toppklasse.