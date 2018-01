Økning i antall båtbranner

Rogalandsavis

– Jeg tror de fleste vil være overrasket over hvor fort en fritidsbåt kan ta fyr – eller i alle fall når den først tar fyr, hvor fort den brenner opp, sier Jarle Øversveen, avdelingsdirektør ved Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) til NRK.

Han mener flere gambler med egen sikkerhet, noe som støttes av de nye tallene. De viser at det sjelden har vært flere båtbranner her til lands. Nå oppfordrer han båtførere til å skaffe seg mer kunnskap om hva som faktisk kreves for å vedlikeholde båten sin.

De siste 10 årene har drøyt 600 fritidsbåter begynt å brenne i Norge. 2017 er kun slått av 2014. Da var det hele 79 branner. Årsaken er ofte overbelastning i det elektriske anlegget.'

Mens yrkesbåter har strenge regler for vedlikehold og service om bord, er det ingen slike krav for lystbåter.

– Man ser mye rart, det gjør man. Spesielt på det elektriske anlegget. Der er det ofte spagetti-opplegg. Det ligger kabler over alt – en har bare funnet en plass og koblet det til, sier Ruben Langseth, skipper på redningsskøyta Kristian Gerhard Jebsen som er stasjonert i Egersund. Han kunne godt tenkt seg en årlig sikkerhetskontroll av fritidsbåter.

Tall fra Finans Norge viser at båtskader koster forsikringsselskapene rundt 450 millioner kroner i året.