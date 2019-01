Oilers vant gulldrama etter straffer

Følg RA Sporten på Facebook !

Straffer:

Søberg. I duell mot broren. MÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅL! 3-2 Oilers. Markus Søberg lurer broder Steffen!

Ekelund for VIF. Misser! Wikstøl har reddet 24 av 25 siste straffer han har stått på! Han er nesten umulig!

Lucia for Oilers. Misser. Fælt forsøk. For fancy.

Espeland for VIF! Nok en miss!

Mauldin for Oilers. Misser.

Lindstrøm for VIF. Wikstøl tar den og!

Lagacé for Oilers. Prøver å dra ut Søberg. Misser!

Nå skifter de rekkefølge. Ahlholm for VIF. Wikstøl redder denne gang!

Ask for VIF. Kan avgjøre. Wikstøl redder!

Lagace for Oilers. Må score. Måååååål! Den glir inn under Søberg! Wow!

Espeland for VIF.... Misser!

Mauldin for Oilers. Tverrligger!

Mååååål! Ahlholm setter den for VIF!

Berg Paulsen for Oilers. Misser! Alt for enkelt.

Thomas Olsen for VIF. Wikstøl redder igjen!

Rødne for Oilers. Misser! Halvhjertet forsøk.

Lindstrøm for VIF. Prøver å finte Wikstøl. Som redder!

Lucia åpner med første straffe for Oilers. Prøver å dra ut Søberg, men misser!

Oilers skifter keeper. Wikstøl kommer inn på straffene.

Sudden Death:

65 min: Slutt på Sudden! Gulldramaet skal avgjøres på straffeslag! Wikstøl varmer opp for Oilers!

64 min.: Oilers med gedigne sjanser. Den vil ikke inn!

63 min.: VIF får utpå en spiller. Tilbake til 4 mot 3 nå.

63 min.: Lagacé har stått nesten hele Sudden på isen!

63 min.: Ny utvisning til VIF! Med 16 sekunder igjen av den gamle. Gunnarson. 2 minutter for høy kølle.

63 min.: VIF renser unna med 28 sekunder igjen av undertallet.

62 min.: Lagacé i stangen! Oioioi for noen sjanser! For et drama!

61 min.: Vigier skyter nesten rett fra dropp. Søberg blokkerer.

61 min.: Oilers tar timeout! For en sjanse de har her nå!

61 min.: Ulriksen kommer alene gjennom og tas! 2 minutter på VIF. Fire mot tre. Espedal ut.

61 min: Ikke løsnet skudd det første minuttet.

61 min.: Dramaet er i gang igjen!

3. periode:

60 min.: Det er duket for Sudden! Spill 3 mot 3 og drama i 5 minutter. 40-36 i skudd etter 60 min. Fullt hus og 4250 tilskuere.

59 min.: MÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅL! 2-2! Med 46 sekunder igjen! Lagacé får pucken på blank etter langskudd. Herlig! Dette lever! Ulriksen og Vigier med assister.

59 min. Der går Holm.

58 min.: Oilers velger å spille overtall med Holm i mål foreløpig. Hvor smart er det? De får lite til.

58 min.: Utvisning VIF! Den var så perfekt timet som den kan bli for Oilers. Nå kan de ta ut Holm og spille 6 mot 4. Ekelund ut. Krysstakling.

57 min.: Oilers fulltallige. Når tar de ut Holm?

56 min.: Oilers får renset unna. Flyten i VIFs overtall er en helt annen enn hos Oilers. Farlig hele tiden.

55 min.: Djupvik Løvlie ryker ut. 2 minutter for interference. Skal det sprekke helt for Oilers her? Nytt VIF-overtall.

54 min.: Har Oilers et svar? Hvis ikke er nok gullet kjørt.

53 min.: Måååååål! 1-2. Prikkskudd med trafikk foran Holm. Helt på slutten av overtallet. Espeland med skuddet. Ahlholm og Ekelund med assistene.

52 min.: Forsberg og Lorentzen kaster seg i tur og orden ned for å spise puck. Strålende!

51 min.: Lucia ryker ut i 2 minutter for høy kølle. Men burde ikke dommerne også tatt hektingen i forkant av situasjonen og sendt ut en VIF-spiller? Slik så det ut for meg.

51 min.: Lorentzen tar med pucken og kjører inn på mål. Pasningen han legger igjen nære ved å bli meget farlig!

50 min.: Hoff med et skudd rett på keeper. Litt for skrått hold.

49 min.: Et herlig drama dette! Så mye på spill!

47 min.: Vif bare lemper ut til icing. Oilers mye, mye bedre i starten av denne perioden. 9-1 i skudd så langt i den.

47 min.: Lucia misser en kjempesjanse alene gjennom!

46 min.: Ulriksen med en kanon som Søberg ikke har koll på. Nå er DNB Arena også i ferd med å våkne her. Trykk i publikum.

45 min.: Lucia med et rappt håndleddskudd. Søberg blokkerer. Oilers prøver å trøkke til nå.

43 min.: Lagacé får plutselig pucken på blank foran mål. Søberg redder. Den skulle han fått mer ut av!

41 min.: Lagacé med en farlighet på direkten!

41 min.: 3. periode er i gang. Viktigheten er enorm for Oilers!

2. periode:

40 min.: Slutt på 2. periode. 22-30 i skudd. 1-1 i mål.

39 min.: Lagacé legges resolutt i isen bak mål. Ingenting.

38 min.: Johannesen med et OK distanseskudd. Retur fra Søberg. VIF renser til icing.

37 min.: I det store bildet litt flatterende at Oilers holder 1-1 her.. VIF har vært best.

34 min.: Ahlholm med styring i stang!

34 min.: Bortelaget trykker igjen nå. Har kommet seg etter Søbergs blemme. Presser på. Ligger mål i luften.

33 min.: Vålerenga med noen farlige forsøk signert førsterekken.

31 min.: Lindstrøm alene med Holm! Holm redder!

30 min.: Stor sjanse til Oilers som rotes bort når en VIF-spiller kaster seg og blokkerer puckens bane. Hadde vært blankt uten det!

28 min.: Dommerne tar en titt på video for å se om den var inne. Ikke mål.

28 min.: Stangskudd fra VIF! Pucken ligger fri på åpent mål, Holm kaster seg over den med ryggen og får blokkert! Drama her nå.

27 min.: Måååååååål! 1-1! Gigantisk tabbe fra Steffen Søberg som er på svømmetur bak mål! Bror Markus Søberg ser situasjonen, stjeler pucken og finner Lucia. Returen fra hans skudd settes inn av Vigier!

27 min.: Vålerenga styrer kampen nå.

25 min.: Ny stooor sjanse for VIF! Nå er Oilers på hælene.

25 min.: Meget farlig VIF-kontring og ditto farlig forsvarsspill fra Oilers. Holm redder.

24 min.: Oilers leder skuddstatistikken med 15-11, men det blir ikke veldig farlig.

22 min.: Slutt på nok et tannløst Oilers-overtall.

21 min.: Vigier skyter rett på Søberg.

21 min.: Klanen småler litt av Oilers i overtall. Fullt fortjent. Det glir ikke.

21 min.: Overtall på direkten til Oilers. Oskar Ekelund får 2 minutter for holding. Kan Oilers bedre seg i overtall nå?

21 min.: Kampen i gang igjen i DNB Arena.

1. periode:

20 min.: 10-11 i skudd. 0-1 i scoringer. Oilers best i første del av perioden. VIF best i andre.

19 min.: Mauldin blåser en kjempesjanse alene gjennom med ett sekund igjen! God redning av Søberg.

19 min.: Holm redder et distanseskudd. Blokkering og dropp.

18 min.: VIF fulltallige.

17 min.: Overtallet til Oilers nok en gang halvdårlig. Mangler både fart, besluttsomhet, smartness og vilje til å komme inn hvor det gjør vondt.

16 min.: Ny VIF-utvisning. Axel Eidseth får to minutter for albuetakling.

16 min.: Søberg mot Søberg! Skuddet like utenfor etter at VIF-keeperen får styrt puckens bane litt.

14 min.: Dommerne har lagt listen meget høyt for å ta utvisninger. Dette kan utarte. Oilers snytt for et par klare nå.

13 min.. VIF fulltallige.

12 min.: Oilers trykker på i overtall,men sliter med å finne de hgide åpningene.

11 min.: Det pirkes borti Søberg etter en svømmetur inn bak eget mål og så smeller alle spillerne på isen sammen i smørje. Csisar er eneste som blir utvist. To minutter for krysstakling. Oilers i overtall.

8 min.: Måååål! 0-1! Defensiv feil av Oilers. 4. rekken mister pucken og Tobias Lindstrøm får komme alene gjennom med Holm. Gjør ingen feil. Finter ham ut og løfter pucken elegant i krysset.

8 min.: God dobbelsjanse til VIF. Holm redder begge forsøk. Det siste fra Ahlholm.

7 min.: Brytekamp mellom Lagacé og Espeland. Begge får to minutter i fryseboksen.

6 min.: Oilers klart best i starten her. Er i strupen på VIF;

6 min.: Ulriksen leser spillet og snapper et pass på vei ut. Skuddet fra distanse på Søberg. Blokkering.

4 min.: Lucia spilles fri på 1 meter, men kommer for nære Søberg!

3 min.: VIF med sin første farlighet. Holm redder fra gullhjelmen og Ahlholm.

2 min.: Kjempesjanse til Oilers etter styring fra Medhus!!

2 min.: Lagacé på et lite soloraid. Skyter rett på Søberg.

1 min.: Oilers starter med Lorentzen, Forsberg og Lagace inne mot VIFs førsterekke. Her skal nøytraliseres, ja!

1 min.: Storkampen er i gang! Smekk fullt i DNB Arena og stemning opp mot det beste i disse oppgjørene! La oss håpe kampen lever opp til rammen!

Før kampen:

– Vålerenga har vært i veldig god form hele sesongen, så det vil bli ekstremt vanskelig å ta dem igjen hvis vi skulle tape mot dem hjemme på lørdag. Derfor kan du absolutt skrive at det er en vinn eller forsvinn-kamp for oss med tanke på seriegullet, sier assistentrener Juha Kaunismäki og fortsetter:

– Vi har imidlertid mange som har vært med på akkurat denne type situasjoner før, og veldig mange som vet hvordan de skal vippe sånne type kamper til seier. Vi i Oilers vet hvordan vi skal vinne de kampene som betyr mest, og det skal vi også gjøre på lørdag med publikum og et fullsatt DNB Arena i ryggen, forteller Kaunismäki.

LES OGSÅ: Vraket Holm tilbake i målet mot VIF

Oilers tapte torsdag 3-2 borte for Lillehammer. I den kampen var Henrik Holm satt ut. Lørdag er han tilbake i mål.

Han innser at det er et motivert VIF som kommer etter mange års titteltørke.

– De er nok ekstremt motiverte til denne kampen. Vi må være enda mer motiverte og desperate for å vinne.

LES OGSÅ: Dette overrasker Mauldin med Get-ligaen

Skulle Vålerenga vinne kampen vil avstanden mellom lagene være på åtte poeng med ti kamper igjen. Med seier til Oilers er den på to.

Hos Oilers er fortsatt Brendan Burlon ute med skade. Det er også David Morley.

LES OGSÅ: Hockeysnakkis: – Bekrefter at Kissel er et tema

Oilers stiller slik med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Johannesen, Sveum - Mauldin, Vigier, Lucia.

2. rekke: Mostue, Ulriksen - Lagacé, Forsberg, Lorentzen.

3. rekke: Rokseth, Kjellesvik - Søberg, Vikingstad, Rødne.

4. rekke: Berg-Paulsen - Medhus, Løvlie, Hoff.