Oilers vant første treningskamp for sesongen

Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

Et ganske nytt Oilers-mansskap reiste ned til Sarpsborg med ny trener, ny assistent, ny keepertrener og en bråte nye spillere. Den siste ankomne Mario Lucia var ikke med til Sarpsborg, og det var heller ikke David Morley eller Simen Talge.

Likevel var det fortsatt nykommerne som skulle prege kvelden for Oilers, da Stephane Vigier scoret årets første mål for sesongen i fem mot tre da han ga Oilers ledelsen i den første perioden som endte med 1-0 til Oilers.

Samme mann skulle også øke til 2-0 for Oilers, og igjen kom målet etter spill fem mot tre. Oilers vant også midtperioden 1-0, men bare fire minutter ut i tredje periode reduserte Peter Quenneville for Sparta etter at han styrte inn et skudd fra Nicklas Roest.

Oilers dro i land seieren da Jonas Djupvik Løvlie ga Oilers ny tomålsledelse med tre minutter igjen å spille. Sekunder før kampen ble avblåst reduserte Sparta igjen, slik at Oilers til slutt vant 3-2 borte i Sparta Amfi i årets første treningskamp.