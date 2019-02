Oilers vant ellevilt målkalas

Følg RA Sporten på Facebook !

3. periode:

60 min.: Slutt i DNB Arena! 8-4! Vi kommer tilbake med reaksjoner.

59 min.: Haglund Mathisen med et skudd i nærmeste. Blokkeres.

58 min.. Oilers skapte mer enn (!) Stjernen i undertallet. Fulltallige nå.

56 min.: Myreng får 2 minutt for hekting. Oilers i undertall.

55 min.: 3613 tilskuere.

53 min.: Mostue nære nummer to for kvelden i det Stjernen er fulltallige.

53 min.: Oilers leder 36-20 i skudd.

51 min.: Måååååååål! 8-4! Kristian Forsberg med en kanon! Burlon og Lucia med assister.

51 min.: Nok en Stjernen-utvisning! Mikalsen for hekting. Nå får Oilers 15 sekunder med 5 mot 3. Så 5 mot 4.

50 min.: 12 og 30 sekunder igjen av Oilers-utvisningene. 1.14 av Stjernens.

49 min.: Så ryker Stjernen på en utvisning. Trnavsky får for tripping.

49 min.: Stangskudd Stjernen!

48 min.: Ny utvisning! Denne gang er det Burlon som ryker ut. Slashing. Duket for 1.42 med 5 mot 3.

48 min.: Mauldin får 2 minutter for slashing. Publikum ikke fornøyd med det.

47 min.: Hoff med en kanon oppe mot krysset. Nære 8-4.

45 min.: Måååååål! 7-4! Johannes Johannesen knaller inn 7-4. Strålende jobb av Lagace med å forstyrre foran Tommy Johansen.

44 min.: Michael Eskesen får 2 minutter for tripping. Oilers i overtall.

43 min.: Lindblad med et meget farlig skudd fra skrått hold.

42 min.: Rolig åpning også i denne perioden.

41 min.: 3. periode er i gang!

2. periode:

40 min.: Pause. 30-15 i skudd.

39 min.: Søberg nære på en retur!

39 min.: Stjernen renser unna med ett minutt igjen.

38 min.: Lucia trippes av Brøms. Oilers i overtall.

37 min.: Mauldin nære å sette nummer sju for Oilers.

36 min.: Denne kampen er fullstendig Texas! Eller Hawaai. For å få terminologien korrekt. Det bølger og det scores. Herlig match for den nøytrale tilskuer. Tosifret antall mål på litt over halvtimen. Det er nesten sykt!

35 min.: Mååååååååål! 6-4! Mats Larsen Mostue sniker seg inn på blindsiden av Johansen i Stjernen-målet. Det ser Lucia og prikker køllebladet. Flott mål! Dette har eksplodert fullstendig!

34 min.: Oilers fulltallige.

34 min.: Mauldin kommer alene med keeper med skyter høyt over! Der burde de scoret sitt tredje i undertall i kveld.

33 min.: Mååååååål! 5-4! Jonas Djupvik Løvlie kaster seg fram på en retur fra et Maluldin-skudd. Det kom fra pass fra Ulriksen. Andre målet til Oilers i undertall i kveld!

32 min.: Utvisning Oilers. Lagacé får to minutter for interference.

31 min.: Mååååål! 4-4! For en målfest. Stjernen kommer rundt og slår pucken inn foran mål. Den styres forbi Wikstøl av Lindblad. Trnavsky med pasningen.

31 min.: Oilers fulltallige. Stjernen får en stor sjanse helt på tampen av undertallet, men Wikstøl rydder opp.

30 min.: Mååååååååål! 4-3! Lagacé får pucken fra Søberg og setter pucken vakkert inn i undertall. Hattrick!

29 min.. Vigier snapper puck og er nære 4-3 i undertall!

29 min.: Mauldin ryker ut i 2 minutter. Hekting.

29 min.: Hoff får en stor sjanse. Tommy Johansen redder.

27 min.: Måååååååål! 3-3! Fantastisk scoring av ungguttene til Oilers! Nydelig pasning på bladet til Robin Haglund fra Berg-Paulsen. Haglund gjør salutt til publikum etter målet.

26 min.: Djupvik Løvlie har vært frisk i dag. Kanskje Oilers bestemann med Lagacé så langt. La oss håpe det er sluttspillform som er i anmarsj.

23 min.: Så får Stjernen en stor sjanse alene gjennom! Wikstøl vinner heldigvis for Oilers duellen.

23 min.: Rolig de første minuttene etter hvilen.

21 min.: Wikstøl står videre i mål. Ikke noe keeperskifte. Det kunne nok blitt vurdert etter tre inn på åtte skudd.

21 min.: Spillet i gang igjen. Tipper Bjorkstrand har sagt noen velvalgte ord om defensiv organisering.

1. periode:

20 min.: Pause. 10-8 i skudd.

19 min.: Måååål! 2-3! Oilers scorer igjen, men de lekker bakover! Brøms setter den i åpent. Suspekt keeperspill fra Wikstøl. Han har ikke vært veldig god i dag. Men hjelpen fra forsvaret er også ymse.

19 min.: Buret ute av stilling hos Stjernen. Et lite stans i spillet.

17 min.: Stjernen fulltallig, men solid press fra Oilers. Problemet er å få puckene på mål.

15 min.: Djupvik Løvlie dundrer inn i vantet ved Stjernens benk etter en interference fra Ponomarenko. Kommer seg raskt opp. Oilers i overtall.

15 min.: 7-6 i skudd så langt.

14 min.: Stjernen kommer alene med keeper. To mot en. Bøen Rokseth klarer på mirakuløst vis å hindre scoring!

11 min.: Oilers hete etter at de havnet under med to. Våknet direkte. Burlon har nå for øvrig 8 poeng på 4 kamper i år mot Stjernen.

11 min.: Mååååååål! 2-2! Lagacé er brennhet! Pirker inn 2-2 etter en retur på et Rokseth skudd. Burlon med andre assisten.

10 min.: Ny stor stor sjanse for Lagace! kunne scoret to på under minuttet, men puckbanen på pasningen mot ham ble brutt i siste liten.

9 min.: Mååååål! 1-2! Oilers slår tilbake direkte. Lagacé skjærer inn fra siden og setter inn pucken på backhand etter en frekk finte.

9 min.: Måååål! 0-2! Daniel Trnavsky får stå helt umarkert på 6-7 meter og knalle inn 0-2! Lindblad og Sundelius med assister.

8 min.: Oilers holder unna i undertall. Får en god skuddmulighet ved Johannesen direkte. Like utenfor.

7 min.: Ulriksen slenger seg og blokker et farlig skudd. Kudos!

6 min.: Djupvik Løvlie med 2 minutter for hekting i den påfølgende overgangen.

6 min.: Medhus og Djupvik Løvlie gjennom, men blåser en gigantsjanse!

4 min.: Måååååål! 0-1! En kanon via tverrligger og inn fra Peter Lindblad. Oilers får den i trynet direkte når Stjernen har sitt halve minutt i overtall. Hallstrøm med assisten.

2 min.: 35 sekunder i overtall var det Oilers fikk. Lucia med 2 minutter for tripping.

1 min.: Kveldens første utvisning til Stjernen. Joachim Nielsen får 2 minutter for hekting.

1 min.: Kampen er i gang. Glissent i DNB Arena. Svært glissent!

Før kampen:

– Det stemmer at planen er at jeg skal spille igjen mot Stjernen tirsdag, sier Brandon Burlon (28) til RA.

Han har vært ute en overraskende lang periode etter å ha fått en trøkk i foten man trodde ville leges på en uke. Støtet var likevel så kraftig at han har gått glipp av en serie kamper. Burlon er likevel glad for at han nå får noen kamper i kroppen før sluttspillet.

– Til kampen mot Stjernen er nok ikke forventningene så høye. En ting er hva du får til på trening. Kamp er et annet dyr. Det er små detaljer som skal sitte og det behøves nok litt tid før jeg er helt der.

Offensiv nøkkel

Assistenttrener Juha Kaunismäki gleder seg over at Burlon nå kommer inn igjen.

– Han er en av de viktigste backene og en som bærer spillet vårt. Så er han rutinert og meget viktig i overtall. Selv om han spiller med relativt høy risiko så medfører også det at spillet mange ganger åpner seg rundt ham.

I en periode hvor vi har slitt med å score kan returen hans bli viktig, sier «Kaunis» til RA.

Lorentzen ute

Han håper også å få David Morley tilbake i løpet av uken.

– Han har trent for fullt siden fredag og kan nå takle og bli taklet igjen. Så får vi se når legene gir grønt lys. Ut over det er likevel skadelisten sørgelig skue. Den har også fått et nytt medlem.

– Peter Lorentzen er ute med lyskeskade. Det tar nok en uke før han er tilbake. Så alvorlig er det ikke.

Ut over det mangler fortsatt både Phil Lane og Dennis Sveum med mer langvarige skader.

Nykommer Luc Snuggerud (23) hadde for øvrig sin første trening med laget mandag, men han er ikke spilleklar på en stund enda.

– Du kan se han har spilt på høyt nivå. Vi håper han skal få et par kamper før sluttspillet.

– Må begynne å vinne igjen

Oilers spiller tre kamper denne uken og kaptein Kristian Forsberg er klar på viktigheten.

Han erkjenner at det begynner å bli et være eller ikke være med tanke på andreplassen nå.

– Skal vi ta den må vi begynne å vinne kamper igjen, sier Forsberg til RA.

Oilers møter Stjernen i kveld, Ringerike borte torsdag og Lillehammer hjemme lørdag.

– Samtidig blir det vanskelig nok. Stjernen gjorde en meget god kamp i går og slo MS 6–2.

Han håper også at Burlons retur kan hjelpe på hvordan Oilers ser ut offensivt.

Oilers-kaptein Forsberg legger ikke skjul på at det har vært vanskelig med så mange skader på nøkkelpersonell på samme tid.

– Vi har vært ekstremt skadeutsatte offensivt.

Oilers stiller følgende lag mot Stjernen med Jonas Wang Wikstøl i mål:

1. rekke: Johannesen, Ulriksen - Mauldin, Forsberg, Lagacé.

2. rekke: Mostue, Burlon - Søberg, Vigier, Lucia.

3. rekke: Rokseth, Myreng Kjellesvik - Mathisen, Vikingstad, Berg-Paulsen.

4. rekke: Kvål - Medhus, Løvlie, Hoff.