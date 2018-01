Oilers vant drama mot VIF

Rogalandsavis

Før kampen:

Philippe Cornet er tilbake fra start når Oilers møter VIF borte tirsdag. Nå bør også førsterekken produsere med nye spillere på vei inn.

Tidligere på dagen tirsdag ble det nemlig kjent at Brock Trotter har skrevet under for Oilers. Den tidligere NHL- og KHL-spilleren slutter seg til Oilers i morgen. Det betyr også at det blir tøffere konkurranse om plassene i laget.

Med Philippe Cornet tilbake etter brudd i fingeren og hånden er førsterekken komplett slik den var tenkt fra da William Rapuzzi kom til klubben. Det er likevel ingen tvil om at trioen nå må produsere på direkten dersom de skal beholde plassene i laget. Oilers kikker også etter minst ytterligere en offensiv forsterkning.

Programmet framover er også beintøft. Fram til OL-pausen skal klubben spille elleve kamper på 28 dager.

– Det er å spille kamper som er det kjekkeste vi vet, så det gleder jeg meg til. Vi er godt trent, så det skal passe oss godt det å spille tre kamper i uken den neste måneden, sa trener Pål Gulbrandsen til RA mandag.

Det er også nå Oilers må våkne om de skal ha noen som helst sjanse til å komme seg opp blant topp fire på tabellen etter en begredelig sesong så langt. Hvis ikke er avstanden for stor opp.

En god start kan være å slå VIF i Furuset Forum. Oslo-klubben ligger på plassen foran Oilers på tabellen. Roy Johansens menn har fem poeng mer enn Oilers, men har også spilt en kamp mer.

Frisk på fjerdeplass ligger 18 poeng foran Oilers med en kamp mer spilt.

Oilers stiller slik mot VIF:

1. rekke: Rokseth, Mostue - Cornet, Soares, Rapuzzi.

2. rekke: Sveum, Humphries - Hoff, Kokkala, Løvlie.

3. rekke: Gedig, Johannesen - Salsten, Forsberg, Søberg.

4. rekke: Strøm, Henriksen - Lorentzen, Medhus, Børresen.

I mål starter Henrik Holm.