Oilers tapte på straffer for Stjernen

Straffer

David Morley scoret på Oilers´ første straffe. Morley satte pucken i mål gjennom beina på backhand på Tommy Johansen.

Men det ble det eneste målet for Oilers.

Eirik Børresen og David Hallström scoret begge for hjemmelaget. Dermed tok Stjerne sin første seier denne sesongen.

Sudden death

Kampen ble ikke avgjort i ordinær tid, og det ble dermed spill tre mot tre i overtidsperioden sudden death.

Stjernen hadde en god mulighten til å ende kampen med to minutter igjen av overtidsspillet. Isak Billet fikk fyrt av et backhandskudd fra kort hold like foran Henrik Holm, men Oilers-målvakten var med på notene.

Dermed ble det straffeslagkonkurranse.

Slik var 3. periode

Stjernen var trolig frustrert over at de ikke scoret mer i midtperioden. Under ett minutt ut i 3. periode fikk de lønn for strevet:

MÅÅÅL 2–2: Joacim Sundelius plukket opp en retur og gjorde ingen feil mot Henrik Holm. Assistert av Christoffer Larssen Berger og Antti Kauppila.

Sundelius var også farlig frampå minutter senere. Hjemmelaget fikk også økt støtte fra publikum da de utover perioden la press på bortelaget.

Oilers fikk muligheten i powerplay i slutten av perioden, men Stjernen sto imot.

Med 33 sekunder igjen hadde Oilers´ toppscorer, David Morley, en fantastisk mulighet for å sørge for at alle poengene ble med hjem til Stavanger, men han bommet på nærmest åpent mål.

Slik var 2. periode

Begge lag åpnet 2. periode friskt. Mario Lucia var nære nesten tre minutter ut i midtperioden, etter godt samspill med Vikingstad. Kom til skuddmulighet like foran mål, men målvakt Tommy Johansen hang godt med.

Nesten fire minutter spilt pådro Oilers´ Jacob Lagace seg en tominutter for hekting. Stjernen slet med å etablere seg i Oilers sin sone. Oilers-forsvaret var gode til å stresse og gjøre pasningsspillet til Stjernen bra nok. Vikingstad (18) var også nære å sende Oilers i ledelsen i undertall etter at han tråklet seg gjennom Stjernen-backene.

Midtveis i 2. periode: Oilers har mistet overtaket i kampen. Etter å ha styrt størstedelen av 1. periode, viser Stjernen at de henger med – selv etter tre tap av tre mulige så langt i serien.

Kristian Forsberg fikk tominutter etter en slashing. Oilers viste igjen at de har et velfungerende undertallspill. Stjernen, som hadde momentum i kampen, klarte ikke å skape farlige målsjanser.

MÅÅÅL 1–2: Oilers scorer med litt 5.15 igjen av 2. periode. Jacob Legace med styring etter et skudd fra blålinjen av Burlon, som scoret Oilers´ første mål.

Like etter var Johannes Johannesen nære ved å øke ledelsen da Oilers kom tre mot to. Backen skjøt like utenfor.

Med tre minutter igjen ga Kristian Forsberg Stjerne en ny sjanse til å utligne, da han måtte sette seg i utvisningsboksen igjen. Denne gang for interference. Stjernen trykket på, og Albin Landgren knallet til med et stolpeskudd fra blålinjen. Stjernen sitt powerplay fungerte langt bedre, men Oilers slapp med skrekken.

Etter to perioder var skuddstatistikken 22–24.

Slik var 1. periode

MÅÅÅL 0–1: Oilers tok ledelsen etter litt over syv minutter ut i 1. periode. Backen Brandon Burlon scoret i powerplay. Burlon fikk skyte uhindret fra langt hold. Lucia og Vigier plukket hver sin assist på målet.

Stjerne åpnet aggressivt, men Oilers hang godt med og sto godt opp i midtsonen.

Kort tid ette, ved halvspilt førsteperiode, dro Stjernen på seg sin andre utvisning for kvelden. Maksims Ponomarenko fikk to minutter for interference.

Oilers satte press på hjemmelaget. Stjernen-spillerne ble nok litt svimle, da det Oilers sirklet godt rundt buret – uten at de fikk komme til de store, farlige avslutningene. Dermed slapp Stjernen med skrekken uten enda et powerplay-baklengs.

Med 05.42 minutter igjen av åpningsperidoen pådro Mario Lucia seg en tominutter for å dra ut tiden ved droppen. Oilers fikk først en advarsel ved en dropp, ved andre advarsel blir det utvisning. Stjernen klarte ikke skape mye i overtall, men Oilers mistet litt grepet mot slutten av perioden.

MÅÅÅL 1–1: I det 18. minutt utlignet hjemmelaget. David Hallström scoret på backhand fra skrå vinkel etter at hjemmelaget fylte på med folk mot Oilers-målet. Assistert av Albin Landgren.

Oilers vant skuddstatistikken i 1. periode 16–10.

Før kampen

Oilers vant åpningskampen borte mot Storhamar, 1–2. I første hjemmekamp i DNB Arena, ble det tap for Manglerud Star, 2–3 (straffer).

Tirsdag spiller Todd Bjorkstrands menn borte mot Stjernen i Stjernehallen i Fredrikstad.

Oilers bør vinne. Både for å bevise at de er et lag å regne med i årets ferske sesong, men også fordi Stjernen har tapt sine tre første kamper i Get-ligaen: 1–5 hjemme for Sparta i åpningskampen. Deretter ble det nok et hjemmetap, 1–5 for Storhamar. I tredjekampen vant Manglerud Star hele 7–2.

Oilers stiller med følgende rekker:

1. rekke: Mario Lucia, Jacob Lagace, Markus Vikingstad. Backer: Brandon Burlon og Mats Larsen Mostue.

2. rekke: David Morley, Stephan Vigier, Phil Lane. Backer: Johannes Johannesen og Patrick Ulriken.

3 rekke: Jonas Djupvik Løvlie, Kristian Forsberg, Markus Søberg. Backer: Dennis Sveum og Daniel Bøen Rokseth.

4. rekke: Magnus Hoff, Henrik Medhus, Robin Haglund Mathisen. Backer: Even Myreng Kjellesvik og Tine Klofutar.

Henrik Holm vokter målet.