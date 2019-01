Oilers tapte mot Sparta etter Sudden Death

Følg RA Sporten på Facebook !

Sudden Death:

61 min.: Måååååååål! 3-2! Martin Grønberg avgjør etter 24 sekunder av Sudden. Tar med pucken fra egen sone, går rett på mål og setter den mellom beina på Holm. Lagace klarer ikke å stanse ham.

61 min.: Vi er i gang med tre mot tre.

3. periode:

60 min.: Kanonade i sluttsekundene fra Oilers, men det blir Sudden! 13-11 i skudd i denne perioden. Totalt 28-31. Oilers hadde fortjent mål på tampen her.

59 min.: Fullt kaos foran Lillegrens med 1 minutt igjen. Oilers gunner på med alt de har!

58 min.: 2.09 igjen. Sparta lemper til icing.

57 min.: Sparta fulltallige.

56 min.: Et herlig drama dette! Kristiansen slenger meldinger til alt og alle. Borte ved boksen til Oilers en tur også.

55 min.: Kristiansen og Lucia på isen igjen. Dylan Zink og Vigier ut i slagsmål samtidig som de kommer ut.. Vigier får en smell i ansiktet. Velger å gå rett i garderoben. Zink får 2 pluss to minutter. Vigier 2 minutter. Da har Oilers en meget god mulighet i overtall her!

55 min.: Holm fanger sin egen retur og blokkerer med fem minutter igjen av ordinær tid. De fire foregående mot Sparta har alle gått til Sudden Death.

54 min.: 8-7 i skudd så langt i perioden. Står for øvrig 3-3 mellom Storhamar og MS nå.

53 min.: Lucia og Kristiansen i bråk. Kristiansen står i fryseboksen og slenger meldinger til Lucia nå! Lucia får 2 minutter for krysstakling. Tommy for roughing. Siste ord neppe sagt i den feiden. Om det eskalerer vil det neppe ende bra for Lucia...

53 min.: Ny god mulighet for Oilers! De skjønner alvoret.

52 min.: VIF vant 4-2 over Ringerike. Oilers må vinne i løpet av 60 minutter for å ikke tape ytterligere terreng her.

52 min.. Mauldin stiller seg foran mål og får pucken! Drar ut Lillegrend, men Roest kaster seg ned og blokker skuddet på det åpne målet! Sååååå nære!

50 min.: Meget nære, Oilers! Lorentzen med en smart pass til Forsberg som skyter direkte. God redning!

49 min.: 1806 tilskuere i Sparta Amfi.

49 min.: 8-3 i skudd så langt i denne perioden. Oilers har mistet taket på perioden etter en god start.

48 min.: Oilers spiller på fem backer nå. Begge reservene er angripere. Sveum er ikke med i dag heller. Dette er HELT krise. Her må det hentes om Ulriksen ikke blir bra.

46 min.: Oilers fulltallige.

46 min.: Sammenstøt mellom Ulriksen og Kristiansen. Ulriksen blir liggende bak mål. Må hjelpes opp og av isen. Har det meget vondt. Nå har ikke Oilers råd til mer skader.

45 min.: Gedigen dobbelsjanse for Sparta. Nilsen nære først. Så farlig på returen - som ender utenfor Holms mål.

44 min.: Maulldin legger Karlsen i bakken. Dommerne dømmer først ikke, men Karlsen blir liggende. De gir ham 2 minutter for interference. Karlsen har vondt. Hjelpes av isen. Oilers i undertall.

43 min.: Tung og aggressiv hockey fra Oilers også i starten av denne perioden. Løvlie skjærer inn og er nære nok en gang!

41 min.: Meget stor sjanse for Mauldin på direkten! Litt for kloss hold.

41 min.: 3. periode er i gang. Kan Oilers kjøre på som i den andre? Da kan de nok snu det og vinne!

2. periode:

40 min.: Pause. 4-15 i skudd. Meget god Oilers-periode.

38 min.: Søberg med en god avslutning. Oilers beleirer Spartas sone nå. Mye mer aggressive.

37 min.: Rokseth like utenfor fra distanse.

36 min.: Forsberg tverrvender og skyter i lengste. Svært nære nytt mål. Lillegrend gir retur, men får blokkert.

35 min.: 4-11 i skudd så langt i denne perioden. Total Oilers-dominans. Har snudd fullstendig kampbildet.

33 min.: Lagace kommer fri. Skyter rett på Lillegrend.

31 min.: Mååååååååål! 2-2! Lucia! Drar seg rett inn etter dropp og scorer sikkert fra kloss hold. Vigier og Lagace med assister.

31 min.: Johannesen tar med puck fra rundvandt og går rett på mål! Nære!

30 min.: Powerbreak for litt snøskraping.

30 min.: Oilers trykker på nå. God periode.

28 min.: Ulriksen med en farlighet for Oilers.

26 min.: Sparta fulltallige. Ikke noen stort poweplay denne gangen heller.

24 min.: Lucia kommer gjennom, men slashes av Klavestad. 2 minutter. Oilers i overtall.

24 min.: Oilers mye mer med i starten av denne perioden.

22 min.: Quenneville med et skudd rett på Holm.

21 min.: Spillet i gang igjen.

1. periode:

20 min.: Slutt på perioden. 2-1 til Sparta. 11-5 i skudd.

19 min.: Sparta misser en kjempemulighet til 3-1 i overtallet!

18 min.: Hoff ryker ut i 2 minutter. Tripping.

18 min.: Da har begge lag fem mann på isen igjen.

17 min.: Måååååål! 2-1! Johannes Johannesen brenner til fra distansen med trafikk foran keeper. Lucia med assist. Den trengte de!

17 min.: Kristian Østby får 2 minutter for hekting. Oilers i overtall nå!

16 min.: Medhus og Thoresen i nytt slagsmål. Temperatur her nå! Begge får to minutter for roughing. Medhus pirket borti keeper.

16 min.: Mostue misser for åpent mål!

14 min.. Lagace og Roest i brytekamp på isen. Begge får to pluss to minutter for roughing. Meldes friskt mellom dem på vei i fryseboksen.

14 min.: I bunn og grunn en grusom førsteperiode så langt av Oilers.

12 min.. Sparta fulltallige.

11 min.: Der kom de første par avslutningene fra Oilers på mål i kveld.

11 min.: Rotete overtall av Oilers så langt.

10 min.: Andreas Klavestad ryker ut i 2 minutter hos Sparta. Slashing. Endelig en sjanse for Oilers til å løsne kveldens første skudd. I overtall.

10 min.: Mååååål! 2-0! Peter Quenneville styrer inn pucken like foran Holm etter en nydelig pass inn fra siden fra Scott Allen. Roest får også assist. Kjempemotbakken fortsetter for Oilers!

9 min.: Oilers har fortsatt ikke løsnet et eneste skudd mot Ward!

7 min.: Nøkleby Svendsen takles i hodeområdet, men ingen utvisning. Han bøyer seg ned kraftig selv. Blir liggende, men kommer seg opp.

6 min.: 9-0 i skudd så langt!

5 min.: Klofutar tilbake på isen.

4 min.: Kriseåpning for Oilers. Under massivt press.

3 min.: Sparta misser på åpent mål!

3 min.: Klofutar ryker ut. 2 minutter for holding av Svendsen. Nytt Sparta-overtall.

3 min.: Mååååååål! 1-0! Håkon Imset Stormli tar med pucken fra egen sone, spiller vegg, går rett på mål - og scorer! Hvilket mål! Sander Thoresen med assisten..

2 min.: Olers fulltallige.

2 min.: Oilers renser unna, men kaos foran mål.

1 min.: For øvrig ble det akkurat offentligjort at Dan Kissel er ferdig i VISP etter denne sesongen. Han er sterkt ønsket i Oilers, men i følge Higson er han ikke signert enda.

1 min.. Forberg ryker rett på en to minutter. Interference. Sparta får sjansen i overtall.

1 min.: Kampen er i gang.

Før kampen:

De fleste lot seg forundre over hvordan Oilers kunne tape 6-1 for middelhavsfarer Frisk – bare dager etter at de stanset serieleder Vålerengas seiersrekke hjemme i DNB Arena.

Faresignalene var likevel til stede i forkant av tapet.

Mandag gikk det varmt hos trener Todd Bjorkstrand. Han stanset treningen og tok for seg mangel på tempo og spillernes manglende evne til å være direkte på mål.

Samtidig sliter laget voldsomt med skader. Spesielt blant importene er det ille. Både Brandon Burlon, Phil Lane og David Morley er ute.

LES OGSÅ: Skadeskutt Oilers fikk grisebank

Mot Frisk manglet også rutinerte Peter Lorentzen, men den tidligere landslagsangriperen er tilbake i laget mot Sparta. Faktisk er han satt opp i en meget rutinert og defensivt anlagt førsterekkemed Kristian Forsberg og tidligere NHL-spiller Greg Mauldin til møtet mot Sparta.

Skadeproblemene i Oilers har for øvrig fått sportsdirektør Pål Higson til å våkne. Han er nå i USA for å se på potensielle forsterkninger til kommende sesonger, men holder også øynene åpne for det som måtte dukke opp før vinduet stenger 15. februar.

LES OGSÅ: Oilers åpner for å forsterke ytterligere før vinduet stenger 15. februar

– Ja. Vi er bekymret over situasjonen. Det er ikke bra å mangle så mange spillere i en så viktig fase av sesongen. Først og framst håper vi å få folk tilbake fra skade, men vi ser hva som er ledig i markedet nå. Både norske spillere og utenlandske kan bli aktuelt, fortalte han til RA tirsdag kveld.

Oilers stiller slik mot Sparta med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Ulriksen, Mostue - Lorentzen, Forsberg, Mauldin.

2. rekke: Kjellesvik, Johannesen - Lucia, Vigier, Lagacé.

3. rekke: Klofutar, Rokseth - Berg-Paulsen, Vikingstad, Søberg.

4. rekke: Talge, Mathisen - Hoff, Løvlie, Medhus.