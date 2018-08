Oilers tapte for Nottingham

Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

Dette var den andre kampen for laget i oppkjøringen etter at Todd Bjorkstrand og Juha Kaunismäki tok over treneransvaret. I den første ble det seier med 3-2 på borteis mot Sparta.

LES OGSÅ: Holm håndplukket sin egen trener

Phil Lane, Patrick Ulriksen og Mario Lucia scoret Oilers-målene i Motorpoint Arena.

Oilers lå under hele 5-1 etter to perioder. Skuddstatistikken var relativt jevn, men Oilers slet med omsette sjansene samtidig som de slapp Nottingham for lett til.

LES OGSÅ: Tidenes laveste og letteste Oilers-stall

Laget møter søndag Glasgow Clan til ny treningskamp klokken 19.00. Mandag reiser Oilers videre sørover i Europa for flere treningskamper.