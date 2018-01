Oilers smadret Lørenskog

Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

Før kampen:

Oilers imponerte tirsdag ved å slå VIF borte. Torsdag møter de Lørenskog i DNB Arena og det store spørsmålet er om de kan unngå svingning i prestasjonene.

Toppnivået til Oilers denne sesongen har vært OK. Problemet har vært et meget lavt bunnivå og store svingninger i prestasjonene. Flere ganger har laget blitt friskmeldt etter enkeltkamper for så å havne rett ut i sykemelding kampen etter.

– Vi har flere ganger trodd at nå er det snudd. Den sterke hjemmeseieren mot Storhamar er kanskje det beste eksempelet. Nå må vi vise stabilitet mot Lørenskog, sa Dennis Sveum til RA onsdag denne uken.

LES OGSÅ: – Dette er noe å bygge videre på

Trener Pål Gulbrandsen pekte på det samme.

– Det er samme hva motstanderen heter. Vi må få til de samme tingene for å vinne kampene mot alle, slo han fast.

Som Oilers har motstander Lørenskog slitt i år. I deres tilfelle er det dog langt lettere å forklare. Pengekranen er skrudd igjen og det er hovedgrunnen til at laget er nest sist på tabellen med fattige 34 poeng.

Oilers har for øvrig forsterket laget denne uken med kanadiske Brock Trotter. Han er ikke med i denne kampen ettersom arbeidstillatelsen ikke er i orden enda.

LES OGSÅ: Sparket i Tyskland - vil ha gull i Oilers

Oilers stiller følgende lag med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Gedig, Johannesen - Cornet, Soares, Rapuzzi.

2. rekke: Rokseth, Mostue - Hoff, Kokkala, Djupvik Løvlie.

3. rekke: Sveum, Humphries - Lorentzen, Salsten, Søberg.

4. rekke: Strøm, Sæland Rødne - Tangen Henriksen, Medhus, Børresen.