Oilers avsluttet grunnserien med tap, og startet også sluttspillet med tap. Den tapsrekken bør snu i dag for at Oilers skal ha en god mulighet for å ta seg videre til semifinalene. Bortekamper mot Frisk Asker, eller kamper mot Frisk Asker generelt, har ikke vært det Oilers har likt best de siste årene, og det å måtte hente opp to kampers ledelse kan vise seg å bli en tøff oppgave for årets Oilers-mannskap.

I sluttspillet har Oilers imidlertid en bedre resultatrekke enn i ligasammenheng, og hjemme i DNB Arena har Oilers faktisk ni strake seiere i sluttspillsammenheng. Videre har Oilers vunnet 38 av 42 sluttspillkamper i DNB Arena, og 23 av 24 med Pål Gulbrandsen ved roret.

Til dagens kamp soner fortsatt Josh Soares karantene, sin andre av fire kamper, mens Henrik Solberg er ferdig for sesongen.

Oilers rekker:

Keeper: Henrik Holm (Wikstøl)

1.rekke: Philippe Cornet, Daniel Bøen Rokseth, Lassi Kokkala, Johannes Johannesen, William Rapuzzi

2.rekke: Eirik Salsten, Curtis Gedig, Mathias Trettenes, Spencer Humphries, Markus Søberg

3.rekke: Peter Lorentzen, Dennis Sveum, Kristian Forsberg, Mats Larsen Mostue, Jonas Djupvik Løvlie

4.rekke: Anders Tangen Henriksen, Eirik Børresen, Henrik Medhus, Villiam Strøm, Magnus Hoff