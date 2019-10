Følg RA Sporten på Facebook !

Tredje periode:

60. min.: Oilers står imot de siste åtte sekundene og vinner i Stjernehallen! Tredje periode ender 2-1 til Stjernen, kampresultatet blir 3-4. Skuddstatistikken ender 26-33.

60. min.: Mål 3-4 Farrell kriger inn en retur og reduserer for Stjernen! Skal Oilers klare å stå imot de siste åtte sekundene?

60. min.: Stjernen har tatt ut målvakten for å spille seks mot fem. Oilers sender pucken til icing med 19 sekunder på kampuret. Bjorkstrand tar timeout, og Kaunismäki får gitt sine instruksjoner til Oilers-spillerne som skal forsvare målet.

59. min.: Stjernen, som jakter en redusering, slår pucken til icing.

57. min.: Stjernen blir fulltallige igjen. Oilers klarte ikke å skape noen farlige sjanser.

56. min.: Ikke den beste starten på overtallet for Oilers. Får en overgang mot seg. Ender med dropp i egen sone for Oilers.

55. min.: Oilers får sitt første overtall for kvelden. Medby får to minutter for slashing. Stjernen tar timeout.

54. min.: Rekken med Søberg, Brassart og Kristiansen vinner en dropp i offensiv sone og skaper trafikk på mål. Klarer ikke å omsette det i mål.

52. min.: Dropp i defensiv sone for Oilers. Forsberg vinner droppen, men Rokseth sender pucken til icing.

50. min.: Forsberg er tilbake på isen, og Oilers klarte å ri av nok en utvisning.

49. min.: Stjernen sliter, nok en gang, med å etablere et godt overtallsspill. Oilers er virkelig gode i undertall i dag!

48. min.: To minutters utvisning til Oilers-kaptein Forsberg for tripping.

47. min.: Mååål 2-4 Trettenes serverer nok en gang Morley, fra bak målet. Denne gangen på backhand. Morley skyter på direkten og øker ledelsen for Oilers! Dette er Trettenes sin sjette assist på to kamper mot Stjernen så langt denne sesongen.

45. min.: Kveldens beste bytt for arbeidsrekken med Hoff, Forsberg og Mauldin. Presser Stjernen i kjent Oilers-stil, og holder seg i offensiv sone. Nydelig arbeidsmoral i den rekken!

43. min.: Søberg skyter på mål. Kristiansen og Brassart prøver å grave pucken i mål. Målvakt blokkerer pucken og det blir litt knuffing foran Stjernen-målvakten.

41. min.: Mål 2-3 Stjernen går i angrep. Gullhjelmbærer Braden Christoffer tar med seg pucken forbi Trettenes og blir ikke stoppet av noen. Leker seg gjennom slottet for å sette reduseringen!

41. min.: Tredje periode er i gang. Oilers vinner droppen.

Andre periode:

40. min.: Perioden er slutt, og ender 0-3. Stillingen er nå 1-3. Oilers kom virkelig tilbake i kampen gjennom andre periode. Oilers vinner skuddstatistikken 10-8. Vil Oilers fortsette slik de avsluttet andre periode, eller vil Stjernen komme tilbake i kampen?

38. min.: Mååål 1-3 David Morley blir servert av Trettenes. Morley får stå umarkert i slottet og øker ledelsen for Oilers! Nydelig spill bak målet fra Kissel og Trettenes åpner opp Stjernen-forsvaret.

37. min.: Hurrød, fra Fredrikstad, får muligheten for Oilers på kontring. Rønnild slenger seg og hindrer at skuddet når frem til mål.

34. min.: Mååål 1-2 Zajac serverer Hoff. Hoff skyter via Greg Mauldin og inn i mål! Der var det åpent i midten hos Stjernen.

32. min.: Oilers får etablert seg raskt i offensiv sone. Skudd fra Rokseth, og det ble ingen retur å jobbe på for gullhjelmbærer Morley.

31. min.: Oilers får Hoff tilbake på isen. Stjernen har ikke klart å produsere noe særlig i overtall så langt i kveld.

29. min.: Ny utvisning for Oilers. Magnus Hoff må sette seg i to minutter for slashing. Dagens fjerde utvisning for Oilers.

28. min.: Etter et godt undertall fra Oilers er Ulriksen tilbake på isen.

26. min.: Talge mister kontroll på pucken i offensiv sone, og Stjernen kjører en rask overgang. Ulriksen slenger seg og en Stjernen-spiller faller. To minutter for tripping. Nytt undertall for Oilers.

25. min.: Dommerne sjekker om Søberg sitt skudd gikk inn, men det gjorde det ikke. Derfor blir målet til Klavestad stående.

25. min.: Mååål 1-1 Sarpingen Andreas Klavestad utligner for Oilers! Blir spilt opp på venstresiden og skyter pucken i mål.

25. min.: Søberg blir spilt opp i slottet, og skyter. Det blir ikke mål, men Oilers holder presset videre.

23. min.: Stor mulighet for Stjernen. Langdalen setter pucken rett utenfor målet til Wikstøl.

22. min.: Oilers klarer å ri av undertallet. Skal Oilers vise seg fra en ny side nå i andre periode?

21. min.: Andre periode er i gang. Oilers starter i undertall.

Første periode:

20. min.: Perioden er over, Oilers ligger under 1-0. Stjernen vinner skuddstatistikken i første periode 10-8. Nå blir det spennende å se hvordan Oilers responderer på Todd Bjorkstrands beskjeder i pausen.

20. min.: Tommy Kristiansen får to minutter for interference. Kristiansen skjønte lite av utvisningen selv, og Oilers må avslutte perioden i undertall.

19. min.: Oilers spiller sitt beste minutt så langt denne kampen, men klarer ikke å skape noen farlige sjanser ut av det.

18. min.: Tommy Kristiansen sin rekke jobber pucken opp i offensiv sone, og det blir dropp til høyre for Stjernens mål.

16. min.: Stjernen står for det meste som blir skapt i Stjernehallen. De har mye trafikk foran Wikstøl i Oilers-målet.

14. min.: Kissel er tilbake på isen. Stjernen klarte ikke å etablere et overtall med gode scoringsmuligheter. Mauldin gjorde en god jobb for å hindre Stjernen i å skape noe, for en undertallsspiller!

12. min.: Kampens første utvisning går til Dan Kissel. Kissel får to minutter etter en interference mot Andreas Heier. Heier blir liggende, men kommer seg opp.

11. min.: Straffespesialist Wikstøl redder! Farrell klarer ikke å få pucken forbi Wikstøl.

11. min.: Straffe til Stjernen! Både Klavestad og Forsberg må ty til ulovligheter for å hindre en klar målsjanse for Stjernen.

11. min.: Stjernen er nær å doble ledelsen. Får flere sjanser mot et kaotisk Oilers-forsvar.

10. min.: Det har vært en rotete start på kampen. Spillet har snudd mye frem og tilbake uten mye etablert spill. Oilers har ikke klart å produsere store farligheter.

7. min.: Oilers får etablert seg i offensiv sone, og Brassart skal sende pucken tilbake til Sveum. Pasningen ender ut av sonen, og Oilers blir presset bakpå.

6. min.: Ungdomsrekken for sitt første bytt for kampen. Resultatet blir en takling fra Hurrød og et skudd fra Talge. Talge spiller sin første seriekamp for sesongen.

4. min.: Mål 1-0 Tønjum sender Stjernen i ledelsen. Stjernen sender et skudd på Wikstøl fra venstre backposisjon og har tre løpere inne foran Wikstøl for å grave inn returen.

4. min.: Dobbeltsjanse for Oilers! Kissel og Morley prøver seg, uten å lykkes. Stjernen snur spillet.

2. min.: Klavestad bryter opp Stjernens angrep, og får snudd spillet. Dropp i offensiv sone for Oilers.

1. min.: Pucken er droppet i Stjernehallen. Mathias Trettenes taper den første droppen.

Før kampen:

Etter elleve seriekamper står Oilers med 31 poeng. Det gir tabelltopp foran regjerende norgesmester Frisk Asker. Luken ned til laget fra Asker er på fem poeng, men Oilers har en kamp mindre spilt. Det betyr at Oilers kan øke denne luken inntil åtte poeng etter kveldens kamp, med seier mot Stjernen.

Oilers spilte torsdag mot nyopprykkede Grüner i DNB Arena. På stillingen 6-0 i starten av tredje periode kollapset Oilers. Den kollektive kollapsen førte til at sluttresultatet ble 6-4. Oilers er nødt å heve seg før møtet med Stjernen.

LES OGSÅ: Raste etter vanvittig nestenkollaps

Stjernen stiller til start med høy selvtillit etter seier borte mot Lillehammer torsdag. I de to kampene før det ble det tap mot Narvik og seier mot Vålerenga. Laget fra Fredrikstad hadde en verst tenkelig start på sesongen, men har kommet seg opp på sluttspillplass før kveldens kamp.

Hos Oilers har David Morley levert en utmerket åpning på sesongen. På sine elleve kamper har han produsert utrolige 23 poeng. Fortsetter Morley samme poengfangsten gjennom sesongen vil han jakte ny klubbrekord. Oilers-legenden Christian Dahl-Andersen innehar klubbrekorden med sine 78 poeng i 2012/13-sesongen.

LES OGSÅ: Oilers-profilen angrer ikke på valget

Nicolai Bryhnisveen og Tine Klofutar er fortsatt ute med skader hos Oilers. Simen Talge får sin første seriekamp for sesongen. Talge brakk håndleddet på trening før sesongstart, og har derfor mistet de første elleve seriekampene.

Sander Hurrød får sin andre kamp for Oilers i kveld. Den unge vingen fra Fredrikstad får dermed møte sin moderklubb. Hurrød spilte i Stjernen frem til U18-nivå. Hurrød gikk videre til Frisk Asker, før han i sommer flyttet til Stavanger.

LES OGSÅ: Christiansen på «signingsferd»

Oilers stiller slik med Jonas Wikstøl i mål:

1. rekke: Zajac, Klavestad - Kissel, Trettenes, Morley.

2. rekke: Sveum, Rokseth - Hoff, Forsberg, Mauldin.

3. rekke: Ulriksen, Meyer - Søberg, Brassart, Kristiansen.

4. rekke: Kvål, Haglund Mathisen - Hurrød, Thomas Berg Paulsen, Talge.

Kampfakta:

Ishockey, Get-ligaen

Stjernen-Oilers 3–4 (1-0, 0-3, 2-1)

Stjernehallen

Mål: 1. periode: 1–0 (03.26) Tønjum (Hallström, O´Brien).

2. periode: 1–1 (24.26) Greg Mauldin (Nolan Zajac, Andreas Klavestad), 1-2 (33.47) Mauldin (M. Hoff), 1-3 (37.47) David Morley (Mathias Trettenes, Dan Kissel).

3. periode: 2-3 (40.41) Christoffer (Farrell), 2-4 (46.02) Morley (Trettenes, Klavestad), 3-4 (59.52) Farrell (Christoffer, Heier).

Utvisninger: Stjernen 1 x 2 min., Oilers 5x 2 min.