Slik var 3. periode

Det ble litt av en åpning på tredjeperioden. MÅÅÅL 4–1. Ringerike scorer. Anders Tangen Henriksen, tidligere Oilers-spiller. 01.16 ut i perioden. Assistert av Melin. Målet kom i powerplay, i forlengelsen av Burlon-utvisningen.

MÅÅÅL: 5–1. Oilers svarer med en gang. Under et halv minutt etter. Magnus Hoff setter pucken høyt i målet etter pasning fra Søberg.

Oilers fortsatte i samme tempo som i midtperioden. Hjemmelaget har full kontroll på kampen, og serverer publikum det de vil ha – mål.

Like før halvspilt periode, pådro Even Myreng seg en utvisning for slashing. Gjestene klarte aldri utnytte det.

MÅÅÅL 6–1. Oilers øker ledelsen med 05.23 minutter igjen. Simen Talge scorer sitt andre for kvelden, og sitt andre denne sesongen. Løvlie og Haglund med assistene.

Rundt fire minutter før slutt måtte Dennis Sveum sone to minutter for knetakling. Gjstene i powerplay, men igjen var panterne stort sett ufarlige med én mann mer på isen – selv om Michael Söderberg fikk muligheten da han dro seg inn foran Holm.

Trampeklapp fra publikum de siste to spilleminuttene i kampen.

Simen Talge ble kåre til Oilers´ beste spiller.

Skuddstatistikk: 36–20.

Slik var 2. periode

Oilers må skru opp tempoet for å hindre at Ringerike kommer inn i kampen. Etter å ha vært sluttkjørt i åpningsminuttene, hvor Oilers hadde åtte skudd på tre minutter, kom gjestene mer og mer inn i kampen. De siste minuttene hadde de ukjente panterne fra Ringerike fire-fem skudd på Holm.

Vertene var pigge i starten, og fikk enda en sjanse i powerplay da Andreas Adolfsen lempet pucken opp på tribunen, en håpløs handling.

MÅÅÅL: 2–0. Oilers øker ledelsen, i powerplay. Robin Haglund scorer sitt første for sesongen. Assistert av Søberg og Johannesen.

Like etter måtte kaptein Kristian Forsberg sette seg to minutter i utvinsingsboksen. Oilers virket noe piggere etter første pause, og Ringerike fikk ikke et eneste skudd i overtallsspillet.

Men panterne fikk sjansen igjen i powerplay, da Henrik Medhus fikk to minutter for sein takling. Etter 35 sekunder fikk gjestene skudd på mål. Det ble to skudd før Oilers var fulltallige.

Sekunder senere var det Oilers som skulle spille powerplay. Jonas Moen fikk to minutters utvisning for å skyte pucken ut av spill.

MÅÅÅL. 3–0. Oilers øker ledelsen, igjen skjer det i powerplay. Stephan Vigier kriger pucken inn etter at Oilers la press på kassen. Lucia og Legacé fikk assistene.

MÅÅÅL 4–0. Oilers øker etter en lengre periode med press. 06.21 igjen av midtperioden. Simen Talge scorer sitt første mål for sesongen. Haglund og Forsberg fikk hver sin målgivende pasning.

Nå er publikum og med. Trampeklapp. Oilers vinner alle duellene på isen. Pausen kan ikke komme raskt nok for Ringerike med 03.40 igjen av perioden.

Brandon Burlon får fem minutter for spearing etter en stygg hendelse hvor Thomas Myhre Lystad ble liggende på isen. Spearing mener dommerne, som betyr å stikke noen med køllen. Fem minutters utvisning. Burlon måtte gå i garderoben, mens Haglund soner straffen.

Skuddstatistikk etter to perioder: 25–12.

Slik var 1. periode

Da er kampen i gang. Det er en del ledige seter i DNB Arena, men likevel greit med folk.

Etter et halvt minutt fikk Oilers sjansen i powerplay. Kristoffer Melin må sette seg for interference. Oilers etablerte seg godt i Ringerike-sonen tidlig. Lucia fikk en god mulighet etter godt samspill med Burlon og Morley. Utover overtallsspillet var Ringerike bedre til å stoppe Oilers fra å bite seg fast.

MÅÅÅL: 1–0. Oilers opp i ledelsen. Daniel Rokseth knaller til et hardt skudd fra blålinjen, som gikk reint gjennom trafikken foran mål og høyt i målet bak målvakt Kallio.

Fire minutter ut i perioden ble Phil Lane kastet ut av kampen av dommerne etter en knetakling. Lane spiller ikke mer i kveld, mens Oilers måtte spille fem minutter i undertall. Robin Haglund sonte straffen for Oilers. Ringerike-spilleren som ble taklet var Erik Jonas Vestmann, som ble liggende på isen en liten stund etter taklingen.

Mens Oilers spilte undertall, pådro gjestene seg en tominutter. Petter Ellefsen fikk utvisningen. Ringerike klarte ikke skape mye før det ble spill fire mot fire, faktisk ikke et eneste skudd. Ringerike fikk avfyrt ett skudd før begge lag var fulltallige.

Etter 13 minutter spilt er det ikke mye gjestene har skapt. Ringerike sliter med å komme inn i Oilers sin sone, og har kun to skudd på mål. Mens Oilers har ti.

Anders Tangen Henriksen, stavangergutt og tidligere Oilers-spiler, pådro seg en utvinsing med litt over syv minutter igjen av periode. Tripping, mente dommeren. Oilers hadde pucken hele overtallsperioden, men klarte ikke skape de store, målfarlige sjansene denne gangen i powerplay.

Med 03.39 igjen var det Oilers´ Patrick Ulriksen som måtte sette seg to minutter for slashing. I en periode hvor faktisk Ringerike kom litt mer med i kampen. Oilers har fremdeles kontroll, men har dabbet litt av tempomessig. Ringerike fikk tross alt bare inn ett skudd i sitt overtallsspill med en mann mer på isen.

Fra start viste Oilers hvor stor forskjellen på disse lagene skal og bør være, men utover andre halvdel av perioden slapp Oilers Ringerike mer inn i kampen. Skuddstatistikken etter 20 minutter viste 12–9. Ringerike hadde fire-fem skudd på Holm de siste minuttene før periodeslutt.

Før kamp:

– I Oilers har du alt. I Ringerike har du ingenting.

Slik oppsummerer den tidligere Oilers-spilleren Anders Tangen Henriksen forskjellene mellom lagene som møtes i DNB Arena torsdag kveld.

Etter seieren mot Storhamar i sesongåpningen, har Oilers gitt fra seg poeng både mot Manglerud Star og Stjernen. Laget har slitt med å omsette sjansene de skaper i mål, og har tapt begge kampene på straffer.

Mot lilleputtene fra Ringerike vil Oilers vise seg fra en bedre side.

– Vi har en del å bevise etter at vi ikke har vært på vårt beste de to siste kampene. I kveld har vi en mulighet for å rette opp i det, og vise at vi er like gode som det vi viste i oppkjøringen, sier kaptein Kristian Forsberg.

Peter Lorentzen er fortsatt skadet, og ikke med i den historiske kampen mot Ringerike. Aldri før har Oilers nemlig møtt Ringerike i DNB Arena, og Bjorkstrand stokker litt om på rekkene inn mot kveldens oppgjør. Blant annet får Markus Vikingstad prøve seg i førsterekken.

Oilers rekker:

Keeper: Henrik Holm (Wikstøl)

1. rekke: Mats Larsen Mostue, Brandon Burlon, Markus Vikingstad, Jacob Lagacé, Mario Lucia.

2. rekke: Johannes Johannesen, Patrick Ulriksen, Phil Lane, Stephan Vigier, David Morley

3. rekke: Daniel Bøen Rokseth, Dennis Sveum, Markus Søberg, Kristian Forsberg, Simen Talge

4. rekke: Robin Haglund Mathisen, Even Myreng Kjellesvik, Henrik Medhus, Jonas Djupvik Løvlie, Magnus Hoff