Oilers med tosifret mot Kongsvinger

Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

Før kampen:

Oilers møter i dag Kongsvinger til kamp. Forrige gang laget besøkte Kongshallen gikk laget på et av de pinligste tapene i klubbhistorien og vil nok ha sin hevn nå.

Tabellmessig har Oilers ikke veldig mye å spille for annet enn å holde på 5. plassen på tabellen inn mot sluttspillet. VIF ligger like bak, men muligheten til å avansere ytterligere er borte for Oilers.

I forrige kamp tapte laget 3-1 borte for serieleder Storhamar og laget har blitt igjen på østlandet for å trene etter torsdagskampen.

LES OGSÅ: Famler i blinde etter vinneroppskriften

– I dag var vi rett og slett ikke gode nok. Vi er ikke i nærheten av å skape nok sjanser til å vinne kampen, og selv om Storhamar skal ha all honnør for sine prestasjoner, er vi rett og slett ikke der vi skal være, sa keeper Henrik Holm etter det tapet.

Fortsatt er ikke Brock Trotter spilleklar for Oilers, men fredag kveld ble det klart at Mathias Trettenes returnerer til Stavanger for å bli med Oilers i sluttspillet.

LES OGSÅ: Feiret OL-plass med storspill

Det gjør han fordi hans tyske klubb Krefeld Penguine ikke kom til sluttspillet. Dermed lånes han ut resten av sesongen til gamleklubben og vil bli en solid forsterkning. Planen er å debutere mot VIF neste uke før han setter kursen for Sær-Korea og OL.

Til dagens kamp får for øvrig unge Jonas Wikstøl sjansen fra start i mål hos Oilers.

Oilers stiller slik med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Strøm, Johannesen - Cornet, Soares, Rapuzzi.

2. rekke: Sveum, Gedig - Hoff, Løvlie, Søberg.

3. rekke: Rokseth, Mostue - Lorentzen, Kokkala, Salsten.

4. rekke: Humphries - Henriksen, Medhus, Børresen.