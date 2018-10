Oilers måtte slite for seieren mot MS

Rogalandsavis

3. periode:

60 min.: Oilers holder ut! 2-3 og 3 poeng til Oilers. 11-39 i skudd.

59 min.. MS tar ut keeper.

58 min.: Morley bryter. Finner Lucia alene med keeper. Vanvittig redning fra 3. keeper Brøther!

57 min.: Dette lever fortsatt! Det burde det ikke gjort.

54 min.: MS nære! Farlig retur fra Wikstøl. Ikke helt patent på alt han har gjort i dag.

51 min.: Oilers har våknet litt til igjen. Har sluttet å trygge ledelse og jager 2-4. Er nok mer fornuftig. De er ikke gode på å ri ledelser.

49 min.: Kjemperedning fra Brøther fra Lagacé! Han kunne fort hatt to-tre mål i dag igjen.

49 min.: Dette har dere ikke råd til å rote bort, Oilers! 10-35 i skudd.

48 min.: Måååål! 2-3! Evan Allen med en rakett fra skrått hold og opp i nærmeste krysset. Der skal det ikke scores fra. Men for et skudd!

47 min.: Jesper Hoel med skudd rett på Wikstøl - som redder selv om han er dekket.

45 min.: Oilers gode til å drepe kamp så langt.

42 min.: Medhus trippes, men får ingenting.

41 min.: Lucia bryter, men misser helt alene med Brøther.

41 min.: 3. periode i gang.

2. periode:

40 min.: Pause i Garasjen.

39 min.: Måååål! 1-3! Jonas Djupvik Løvlie setter pucken inn fra kloss hold etter pass fra kaptein Forsberg og Haglund Mathisen.

37 min.: Lagace rykker seg fri. Skal legge pucken til Søberg på blankt mål, men hektes av Trygg. 2 minutter på MS-spilleren.

37 min.: Oilers fulltallige.

35 min.: Søberg får to minutter. Krysstakling.

33 min.: 8-24 i skudd så langt. Oilers burde ledet mer her.

31 min.: Mååål! 1-2! Mathias Trygg er raskt framme på en retur fra Wikstøl. Game on!

29 min.: MS sin 2. keeper Mikkel Wik blir skadet. De må inn med 3. keeper Alexander Brøther. Synd for MS. Muligheter for Oilers mot en kald 3. keeper!

29 min.: Lagacé nære! Finter seg gjennom. Wik redder.

27 min.: Lagacé er i en egen klasse utpå her for øvrig. Gjør akkurat som han vil. For en fysikk. For en teknikk! Overrasket om han ikke produserer noe i dag også.

26 min.: Løvlie nære fra død vinkel.

25 min.: Mååål! 0-2! Skudd fra Johannesen og retur. Fullt kaos foran mål. Så pirker David Morley den inn. Vigier får assisten.

23 min.: MS fulltallige i det Vikingstad går i offside.

21 min.: Ikke mål. .Ratjezcak får 2 minutter for interference. Tror det var OK. Oilers i overtall.

21 min.: Lagace dundrer rett på mål. Både han, puck og motspiller dundrer inn og buret ute av stilling. Video i bruk. Dommerne usikre. Er det mål? Er det straffe? Er det utvisning på MS?

21 min.: 2. periode i gang.

1. periode:

20 min: Pause .0-1- Fortjent ledelse til Oilers. 6-15 i skudd.

16 min.: Lagace kommer gjennom. Tas. Snytes for en klar straffe! Svak dømming.

12 min.: Måååål! 0-1 Robin Haglund Mathisen! Får en puck fra rundvant inn foran mål fra Ulriksen og knaller inn ledermålet.

11 min.: 5-11 i skudd så langt.

8 min.: Flere gode sjanser, men ikke mål til Oilers i overtallet.

6 min.: Ratjeczak slår køllen ut av hånden til Lucia. Overtall Oilers - som er best i ligaen på dette feltet.

4 min.: Stenersen tester ut Wikstøl som redder.

3 min.: Oilers dominerer totalt.

1 min: Vanvittig dobbelsjanse til Oilers etter 30 sekunder! Burde tatt ledelsen der. Skudd fra Sveum og Morley nesten på blankt mål etterpå.

1 min.: Vi er i gang! Oilers går rett i offside etter 12 sekunder.

Før kampen:

Etter to strake 4-3-tap mot henholdsvis Vålerenga og Frisk var Oilers endelig tilbake på vinnersporet mot Sparta tirsdag.

I en høydramatisk kamp måtte det likevel Sudden Death til for å vinne. Dermed ble det to poeng av tre mulige.

Til kveldens kamp mangler Oilers Magnus Hoff. Hurtigtoget skadet en ankel mot MS.

– Han har vært til røntken og tatt MR-bilder og spiller ikke, sa assistentrener Juha Kaunismäki til RA onsdag.

Even Myreng Kjellesvik er også skadet.

Samtidig er Patrick Ulriksen klar etter at han måtte forlate isen tirsdag med store smerter helt på tampen.

Oilers stiller med Jonas Wikstøl i mål og dette laget:

1. rekke: Sveum, Burlon - Løvlie, Lagacé, Søberg.

2. rekke: Ulriksen, Johannesen - Lucia, Vigier, Morley.

3. rekke: Rokseth, Mostue - Lorentzen, Forsberg, Medhus.

4. rekke: Klofutar - Talge, Vikingstad, Mathisen.