Oilers fortsatte seiersrekken og tangerte rekord

Tredje periode:

60. min.: Kampen er ferdig, Oilers vinner 3-1! Skuddstatistikken ender 32-34. Kristian Østby får prisen som Spartas beste spiller, og Henrik Holm får en fortjent bestemannspris for Oilers. Han stoppet 33 av 34 pucker og reddet en straffe.

59. min.: Oilers har tatt initiativet tilbake etter Meisingsets utvisning. Virker å være mer påskrudd enn første halvdel av tredje periode.

58. min.: Sparta er fullt lag igjen, og temperaturen på isen er høy.

58. min.: Tommy bytter, og er tydelig frustrert over behandlingen han har fått av Sparta-spillerne foran målet.

56. min.: Sparta-spiller Jonas Meisingset får to minutter etter interference mot Tommy Kristiansen. Tommy tar plass der han trives best, foran Lillegrend.

56. min.: Oilers blir mye mer presset nå enn de to første periodene. Sparta holder mye på pucken, men får kun slippe til med skudd fra posisjoner som er nærmest ufarlige.

55. min.: Det meldes om 3829 solgte billetter i DNB Arean i kveld.

53. min.: Sparta har skapt mange farligheter så langt i tredje periode. Elleve skudd på periodens tolv første minutter.

52. min.: Kristian Forsberg ofrer seg og dekker skudd fra Sparta-back Karlsson.

50. min.: Straffe - Rokseth forårsaker straffeslag til Sparta. Henrik Holm redder!

50. min.: Det er gøy å se Daniel Rokseth spille hockey om dagen! Han spiller med høy selvtillit og prøver på mye pent.

49. min.: MÅÅÅL 3-1 Andreas Klavestad retter opp feilen før Spartas redusering, da han på mesterlig vis skyter pucken forbi Lillegrend! Assist fra Ludvig Hoff og Magnus Hoff.

45. min.: Sparta er fullt lag igjen. Svakt overtall fra Oilers.

45. min.: Mål 2-1 Henrik Knold reduserer for Sparta, i undertall! En feil fra Andreas Klavestad gjør at Knold får muligheten.

43. min.: Didrik Nøkleby Svendsen utvises i to minutter for slashing. Nytt overtall for Oilers!

43. min.: Haglund prøver seg, men pucken går via en Sparta-kølle over mål.

42. min.: Oilers er fullt lag igjen.

41. min.: Tredje periode er i gang. Oilers starter perioden i undertall.

Andre periode:

40. min.: Andre periode er ferdigspilt, skuddstatistikken ble 9-10. Oilers leder 2-0 før tredje periode.

40. min.: Oilers-back, og tidligere Sparta-spiller, Anderas Klavestad må avslutte perioden i fryseboksen. Får to minutter for slashing.

40. min.: MÅÅÅL 2-0 Greg Mauldin sender pucken gjennom slottet til gullhjelmbærer David Morley. Morley smeller pucken forbi Lillegrend og dobler ledelsen for Oilers!

39. min.: Paulsen drar seg gjennom offensiv sone etter å ha blitt spilt opp av Vikingstad. Pucken ville ikke inn! Henrik Knold får to minutter for å skyte pucken over vantet i etterkant. Perioden avsluttes med et Oilers-overtall.

37. min.: Ludvig Hoff prøver seg på noe som minner om en golfsving for å sende en luftig puck mot mål. Pucken går over.

36. min.: Dennis Sveum stopper sin tidligere lagkamerat, Anders Tangen Henriksen. Nydelig defensivt spill fra Sveum.

35. min.: Farlige pasninger i egen sone fra Oilers-back Nolan Zajac. Oilers får til slutt ryddet unna.

35. min.: Kissel returnerer til isen nok en gang. Skøyter rett over isen for å bytte.

34. min.: Sparta får etablert seg i offensiv sone og får skutt pucken mot mål flere ganger. Dagens beste overtall så langt fra Sparta.

33. min.: Kissel var ikke på isen i mange sekunder før han fikk en ny utvisning. Må nå sone i to minutter for slashing.

32. min.: Kissel er tilbake på isen for Oilers.

31. min.: Oilers spiller smart for å ikke la Sparta etablere seg. Får klarert og byttet flere ganger.

30. min.: Dan Kissel får utvisning for tripping i offensiv sone.

29. min.: Nilsen er tilbake på isen for Sparta. Oilers klarte ikke å etablere seg for å skape noen gode overtallsmuligheter.

27. min.: Nok en utvisning. Denne gangen er det Sparta-spiller Magnus Nilsen som utvises for å takle for sent.

26. min.: Vikingstad prøver å styre pucken i mål, men Lillegrend redder for Sparta.

25. min.: Sparta er fulltallige igjen. Oilers klarte ikke å skape noen store farligheter.

24. min.: Brady Brassart med to skudd på Emil Lilleberg. Lilleberg blokkerer begge, og ser ikke ut til å ha det godt.

23. min.: Kissel danser seg gjennom offensiv sone, men blir hektet av Spartas Mikkel Søgaard. Søgaard blir utvist i to minutter, og det er klart for overtall.

22. min.: Tommy Kristiansen er tilbake på isen, og det spilles fem mot fem igjen. Oilers-kaptein Kristian Forsberg skyter i stolpen.

21. min.: Sparta spiller nå i overtall, men Oilers beholder pucken i offensiv sone.

21. min.: Andre periode er i gang. Det spilles fire mot fire i 44 sekunder, før Sparta får et svært kort overtall.

Første periode:

20. min.: Første periode er ferdigspilt. Oilers leder 1-0 og vant skuddstatistikken 13-9 i første periode.

20. min.: Etter 17 sekunder av overtallet får Tommy Kristiansen to minutter for roughing.

19. min.: Robin Haglund Mathisen får pucken på blå og drar seg gjennom Sparta sin sone. Sparta-back Løken Pedersen får utvisning for slashing. Oilers skal nå spille i overtall. Nydelig spill fra Haglund!

18. min.: Sparta spiller opp Martin Grönberg i slottet. Avslutningen går rett på Holm.

16. min.: Oilers med et voldsomt press. Sparta får sendt pucken til icing og får en liten pust i isen.

13. min.: Markus Vikingstad sender en frekk pasning til Thomas Berg-Paulsen, som står foran mål. Lillegrend redder.

12. min.: Sveum spiller opp Morley. Morley posisjonener seg på høyre side med puck, men velger å føre pucken mot målet selv i stedet for å sende en enkel pasning. Ender med at Sparta bryter opp og stormer i angrep.

11. min.: Sparta scorer, men dommerne blåser av for høy kølle. Dropp i midtsonen neste.

10. min.: Spartas gullhjelmbærer, Hans Kristian Jakobsson, med et kontrollert skudd på Henrik Holm. Oilers slipper ikke Sparta til fra farlige posisjoner.

9. min.: Tommy setter dagens første skikkelige takling! Kommer på isen og smeller Mattias Nilsson inn i vantet.

9. min.: Oilers blir fulltallige.

8. min.: Brødrene Hoff får klarert pucken for Oilers! Hindrer Sparta fra å etablere seg.

7. min.: Patrick Ulriksen får to minutter for hekting. Sparta skal nå spille i overtall!

7. min.: DNB Arena jubler for Kvål som dekker en pasning i egen sone. Sparta var farlig frempå, men klarte ikke å få pucken mot Henrik Holm.

6. min.: Anders Tangen Henriksen fra Kvernevik spiller nå for Sparta. Henriksen har flere NM-gull som Oilersspiller.

4. min.: Tommy Kristiansen fullfører sitt første bytt mot moderklubben for sesongen. Var inne foran Lillegrend i Sparta-målet for å gjøre grovarbeid.

3. min.: MÅÅÅL 1-0 Dan Kissel scorer for Oilers! Jørgen Kvål skyter, returen ender til slutt hos Kissel som sender hjemmelaget i ledelsen.

3. min.: Ulriksen vinner pucken i egen sone. Spiller pucken til Morley, som drar med seg Kissel inn i offensiv sone. Dette kan bli farlig.

1. min.: Pucken er droppet i DNB Arena. Markus Vikingstad vinner kampens første dropp!

Før kampen:

Med seier mot Sparta vil Oilers tangere klubbrekorden for beste seriestart uten poengtap. Ikke siden 2010/2011-sesongen har Oilers startet sesongen med fem kamper uten poengtap.

Sparta på sin side kommer til DNB Arena fra et surt hjemmetap mot Lillehammer på tirsdag. Med en seier, og totalt fire poeng på sine fem første kamper, ligger laget fra Sarpsborg på syvendeplass.

Oilers-profilen Tommy Kristiansen møter moderklubben sin for første gang etter at han brøt kontrakten i sommer for å reise til Stavanger. Dette gir nok Sparta en ekstra motivasjon, samtidig som tilskuerne i DNB Arena får være vitne til en Tommy Kristiansen i fyr og flamme.

Foran kveldens oppgjør har Oilers hentet tilbake backen Jørgen Kvål. Kvål har vært utlånt til Narvik så langt denne sesongen, og har tre poeng på sine seks kamper denne sesongen. Han kom til Stavanger for første gang i 2015, og har spilt 65 kamper for Stavanger Oilers U20. Etter dette har han hatt flere opphold i Narvik og et opphold i Kongsvinger da de var i GET-ligaen.

Kvål har vært inn og ut av Oilers-stallen de siste sesongene, men da RA snakket med han tidligere i uken var målet å fortsette i Oilers.

– Jeg skal gjøre mitt beste, så får vi se hva som skjer. Det er uansett ingen nedtur å eventuelt måtte dra tilbake til Narvik. Det er to gode alternativer begge to, sa Kvål til RA.

Mathias Trettenes står over kveldens kamp etter taklingen på Vålerenga-løper Jonas Oppøyen. Trettenes, som lørdag spilte med gullhjelm som beste poengplukker, ble utestengt en kamp som følge av matchstraffen han fikk for taklingen. Disiplinærutvalget ønsket ikke å gi han ytterligere straff.

– Alle som kjenner meg vet at intensjonen min er ikke å skade noen. Ishockey går fort. Det er slikt som skjer. Hensikten min var å stanse spillet, å lukke ham langs vantet. Jeg vet ikke om han mistet pucken eller om han snur seg, men dessverre hadde jeg påbegynt rørelsen min, sa Trettenes til RA tidligere i uken.

Todd Bjorkstrand sitt Oilers stiller følgende lag med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Zajac, Rokseth - Kissel, Brassart, Morley.

2. rekke: Ulriksen, Kvål - Mauldin, Forsberg, Kristiansen.

3. rekke: Sveum, Klavestad - Hoff, Hoff, Søberg.

4. rekke: Meyer - Berg-Paulsen, Vikingstad, Haglund.

Kampfakta:

Ishockey, Get-ligaen

Oilers–Sparta 3–1 (1-0, 1-0, 1-1)

DNB Arena, 3829 tilskuere

Mål: 1. periode: 1–0 (1.36) Dan Kissel (Jørgen Kvål, David Morley).

2. periode: 2–0 (39.10) David Morley (Greg Mauldin, Kissel).

3. periode: 2–1 (44.28) Henrik Knold (Sander Thoresen), 3–1 (48.03) Andras Klavestad (Ludvig Hoff, Magnus Hoff).

Utvisninger: Oilers 6 x 2 min., Sparta 6 x 2 min.