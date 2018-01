Oilers fikk juling av Frisk

Rogalandsavis

Før kampen:

Oilers skal i kveld hylle sin gamle helt Christian Dahl-Andersen (37) når Frisk Asker kommer på besøk.

Christian Dahl-Andersen, eller CDA som han har blitt hetende blant alle som er hockeyinteresserte i byen, rundet av sin karriere med NM-gull i fjor vår.

I denne lørdagskampen mot moderklubben skal den kanskje største Oilers-helten av dem alle hylles.

Noen drakt i taket blir det likevel ikke ved siden av Jari Kesti og Toni Suouniemi.

– Vi har et styrevedtakt på at det skal gå tre år etter at en spiller har lagt opp før det kan vurderes, sa sportsdirektør Pål Higson til RA onsdag.

Dahl-Andersen kom til Stavanger fra TIK foran 2003-sesongen. Bortsett fra et halvt år i Arboga, og ett år som hockeypensjonist, var han en poengmaskin av de sjeldne.

Han var da han la opp også den eneste spilleren igjen fra debutsesongen i eliteserien.

Dahl-Andersen, og de andre på tribunen, får også svar på om Oilers kan holde nivået de har vist i de to siste kampene oppe.

Dersom det virkelig har snudd for alvor bør Frisk slås.

Oilers slo torsdag Lørenskog med 8-2 i et fyrverkeri av en kamp. Før det slo de VIF 3-2 på bortebane etter Sudden Death.

Verdt å merke seg er også at kaptein Kristian Forsberg er tilbake etter at han sto over med sykdom torsdag.

Oilers stiller følgende lag med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Rokseth, Mostue - Cornet, Soares, Rapuzzi.

2. rekke: Gedig, Johannesen - Salsten, Forsberg, Søberg.

3. rekke: Sveum, Humphries - Hoff, Kokkala, Lorentzen.

4. rekke: Sæland Rødne, Strøm - Tangen Henriksen, Djupvik Løvlie, Børresen.