Oilers er utslått av NM-sluttspillet

Følg RA Sporten på Facebook !

3. periode:

60 min.: Slutt. Oilers er ute av sluttspillet. Det er sommerferie. Vi kommer tilbake med reaksjoner.

59 min.: Joel Johansson med 2 minutter for hekting. 10 sekunder igjen.

59 min.: Oilers får ikke noe til.

58 min.: Holm ut med 1.30 igjen.

57 min.: Oilers tar timeout. Nå behøves et middels mirake.

57 min.: Nå må vel Oilers ta ut Holm i et siste desperat forsøk?

56 min.: Måååååååål! 1-3! Steffen Thorsen får kontringen. Og kliner pucken i krysset. Det er nok over og ut nå for Oilers.

55 min.: Nå kjører Oilers mer på igjen her. Men de blottlegger seg for overganger. Dette har nerve så det holder! Drama!

53 min.: 3253 tilskuere bare. Det er svakt! Men de lager lyd!

53 min.: Snuggerud er ute av kampen etter håndskaden i andre periode. Ikke sett ham på isen etter.

52 min.: Powerbreak her nå. 19-24 i skudd totalt.

51 min.: Tiden går fort mot sesongslutt. Oilers har mistet litt punch igjen nå...

48 min.: Storhamar fulltallige. Burlon klarer å tryne på vei inn i egen spillerboks. Får en solid trykk i ryggen. Så helt amatørmessig ut!

46 min.: Storhamar får 2 minutter. 6 på isen. Dokken soner!

46 min.: Johannesen dundrer til fra distanse igjen! Østlund gir retur. Det kjøres på!

44 min.: Johannesen prøver seg. Kaos foran keeper. Vanvittig trykk i DNB Arena nå. Både lag og fans har fått eimen av blod i nesene.

42 min.: Djupvik prøver seg knestående! Ny god sjanse. Oilers er så til de grader på i starten her!

41 min.: Måååååååååååååååååååååååååååååål! 1-2! Pangstart på perioden! Mauldin kliner pucken via stangen og inn! Lane og Vigier med assister!

41 min.: Vi er i gang igjen. Om ikke Oilers snur dette er sesongen over.

2. periode:

40 min.: Pause. 13-19 i skudd. Oilers trenger å hente inn to mål på 20 minutter. Ellers er sesongen over.

38 min.: Mååååååål! 0-2! Nå går det fryktelig raskt med Storhamar. Nydelig mål igjen. Kontring hvor Svensson slår en flippass over til Larrivée som scorer enkelt.

37 min.: Mååååål! 0-1! Fogström setter den etter å ha fått en rå backhandpass fra Zettergren. Steffen Thoresen får også assist.

36 min.: Vanvittig trykk fra publikum. Løfter Oilers fram.

35 min.:Djupvik kommer løs og prøver seg i nærmeste kryss. Nære!

34 min.: 10-17 i skudd. Vanvittig nerve i dette.

32 min.: Voldsomme dueller mellom Lagacé og Larrivée.

31 min.: Mer sluttspillsaktig det som har skjedd i denne kampen. Lagene vare for å gjøre feil. Tette bakover.

29 min.: Snuggerud får en trøkk og sitter på benken. Hånden det gikk ut over i et sammenstøt.

28 min.: Oilers holder unna.

26 min.: Snuggerud får 2 minutter. For å skyte pucken over vantet. Oilers i undertall.

24 min.: En stor sjanse til Lagacé i det lagene ble fulltallige. Så kontret Storhamar og Irving misset alene gjennom. Hawaii her nå!

22 min.: Ulriksen tas på vei rundt keeper! Dahlstrøm får 2 minutter for hektig. Så får Greg Mauldin også 2 minutter for høy kølle.

22 min.: Overtallet ebber ut. Ikke hull.

21 min.: Vi er i gang! Oilers i overtall.

1. periode:

20 min.: Pause i DNB Arena. Skudd 3-9.

19 min.: Johannesen med skudd i stang! 2 sekunder igjen.

19 min.: Lane får en dytt og havner i vantet. Kommer av isen for egen maskin. Aaron Irving får to minutter for interference med 31 sekunder igjen.

19 min.: Robin Dahlstrøm med en stor sjanse.

18 min.: 3-7 i skudd så langt.

15 min.: Storhamar har et lite overtak nå.

12 min.: Oilers fulltallige. En veldig stor sjanse i undertallet til bortelaget. En puck fra Thoresen som skiiftet retning.

10 min.: Søberg med 2 minutter for hekting. Oilers i undertall.

9 min.: Lagacé på is igjen.

7 min.: Storhamar fulltallige. Meget svakt overtall fra Oilers.

6 min: Lagacé får en skikkelig trøkk i trynet. Thoresen deler ut krysstakling rett i ansiket. Må av isen. Dommerne gjør ingenting. Nesten utrolig sånn jeg så det. Ikke noe å si på om Thoresen hadde blitt sendt i dusjen for den.

5 min.: Martinsen 2 minutter for slashing. Oilers i overtall!

3 min.: Langt i fra fullt på tribunen i dag. Skuffende.

2 min.: Forsberg med 2 minutter for slashing. Fogstrõm det samme for roughing.

2 min.: Edvardsen må rett i garderoben for Storhamar. Fikk en smell.

1 min.: Mauldin kommer seg ned bak mål og legger meget farlig ut foran. Dessverre for Oilers ingen der som kunne omsette i mål.

1 min.: Kampen er i gang!

Før kampen:

Så langt i sluttspillet står David Morley med elleve poeng på elleve kamper for Oilers. Seks av disse poengene er scoringer.

Dessverre for Oilers er Morley ikke i lagoppstillingen til skjebnemøtet mot Storhamar.

Oilers bekrefter på sitt nettsted at han har blitt syk.

LES OGSÅ: Vet ikke hvordan de skal knekke bortekoden

Dermed er også Oilers-trener Todd Bjorkstrand nødt til å stokke om på rekkene. Greg Mauldin og Mario Lucia spiller sammen med Morleys faste våpendrager Stephan Vigier i førsterekken denne gangen. Vigier så ikke bra ut da Morley var ute med brudd i kragebeinet tidligere i år.

På den gode siden er Markus Søberg overraskende tilbake etter skade. Han har ikke spilt siden den andre kampen mot Sparta i kvartfinalene. Søberg går inn i andrerekken med Kristian Forsberg og Peter Lorentzen.

Kveldens kamp må Oilers vinne. Ellers er sesongen over og resultatet semifinale i sluttspillet og bronse i serien.

Skulle de derimot vinne mot Storhamar er det duket for en sjuende og avgjørende kamp i serien på Hamar onsdag.

LES OGSÅ: – Det var en brutal start

Håpet er at et nærmest fullsatt DNB Arena skal løfte laget til en slik kamp.

– På samme måte som det er ekstra vanskelig å spille borte mot Storhamar når de har fullt hus og godt trøkk er det også veldig vanskelig å spille i DNB Arena med det trøkket som er her. Jeg har selv opplevd både som motspiller og som Oilers-spiller at publikum nærmest har vunnet kampen, så den støtten trenger vi igjen, sier Oilers-back Patrick Ulriksen.

LES OGSÅ: Offerviljen som satte fyr på Oilers

Oilers stiller slik med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Johannesen, Snuggerud - Mauldin, Vigier, Lucia.

2. rekke: Rokseth, Burlon - Søberg, Forsberg, Lorentzen.

3. rekke: Mostue, Ulriksen - Lagacé, Vikingstad, Lane.

4. rekke: Berg-Paulsen, Sveum - Medhus, Løvlie, Hoff.