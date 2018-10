Oilers avgjorde sju sekunder før slutt

Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

Sudden Death:

64 min.: Mååååååååååååååål! Morley! Med sju sekunder igjen! 5-4 til Oilers! Lagacé med assisten. Taket løfter seg! For en kamp.

64 min.: To minutter på Spartas Roest. Slasher Morleys på vei gjennom.

63 min.: Ulriksen blir liggende. Må hjelpes i garderoben.

63 min.: Oilers fulltallige. Spill tre mot tre.

62 min.: Oilers i undertall nå.

62 min.: Legace nære igjen. Dragning og skudd. Det stinker mål av Legace.

61 min.: Utvisning Vigier! Idiotisk! To minutter for tripping med Sparta-spilleren på vei ut av farlig sone.

61 min.: Vi er i gang. Spill fire mot tre for Oilers i 1.33.

3. periode:

60 min.: Legace med nok en kjempesjanse med 1 sekund igjen! Duket for Sudden Death!

59 min.: Legacé i stangen! Jøss! Nesten 5-4 med 26 sekunder igjen. DNB Arena har fått en ny sjef! Men Sparta får en spiller utvist! Delay of game. Slår pucken over vantet i trekket etter.

59 min.: Måååål! 4-4! Jacob Lagacé! Nok en gang! Plukker opp en retur etter avslutning på skudd fra Johannesen.

59 min.. Oilers tar ut Holm.

57 min.: Måååål! 3-4! Nok en gang scorer Sparta nærmest direkte i undertall. Quenneville på assist fra Kristiansen.

57 min.: Nå er Oilers i trøbbel! Skal de tape 4-3 igjen? To minutter på Søberg. Undertall.

57 min.: Sparta kommer 3 mot 1! Holm redder. Nå må Oilers våkne her.

56 min.: Måååål! 3-3! Selvsagt Tommy Kristiansen! Inne hvor det gjør vondt foran Holm og pirker inn en retur.

55 min.: 3314 tilskuere i DNB Arena.

53 min.: Mååååål! 3-2! Lagacé styrer inn et skudd fra Johannesen. Herlig scoring!

52 min.: Oilers behøver en seier her etter to strake tap. Det er det ingen tvil om. De fortjener det også i dag.

51 min.: Måååål! 2-2! Morley dukker opp foran mål og prikker inn 2-2! Vigier og Lucia med assister.

49 min.: Oilers ikke like hvasse i denne perioden. Men likevel flatterende at Sparta leder.

48 min.: Mååål! 1-2! Sparta scorer direkte i overtallet. Nydelig spill. Zink får en lett jobb med å løfte pucken opp i nærmeste.

47 min.: Ny tominutter på Oilers. Medhus. Oilers i boxplay nå.

46 min.: Lagace spilles fri fra bak mål. Ny god sjanse for Oilers som misbrukes.

45 min.: Kaos foran Ward. God sjanse til Oilers. Keeper får blokkert.

43 min.: Oilers fulltallige.

41 min.: Djupvik Løvlie får to minutter direkte. Høy kølle.

41 min.: 3. periode er i gang.

2. periode:

40 min.: Slutt på perioden. 30-19 i skudd totalt. Og da teller ikke fire stangskudd med! Oilers burde ledet med 2-3 mål.

38 min.: Smekk i stangen igjen! Steinhardt på innsiden av stolpen fra Mostue. Oilers fjerde stangskudd i kveld.

38 min.: Oilers holder ut og Burlon er nære å pirke inn sitt andre i samme øyeblikk!

36 min.: To minutter på Johannes Johannesen. Interference. Oilers i undertall.

34 min.: Vigier misser en utrolig sjanse alene med keeper. Han kunne hatt tre mål nå!

30 min.: Halvtimen passert. Oilers har dominert fullstendig i andre. Fire skudd fra Sparta i perioden så langt. 14 til Oilers.

28 min.: Måååål! 1-1! Brendan Burlon knaller inn utlikningen fra blå! Masse trafikk foran Ward. Assisster fra Lucia og Vigier.

28 min.: Ny Sparta utvisning med 31 sekunder igjen av den forrige. Christopher Henriksen får for tripping.

27 min.: Nå er Oilers uheldige her. Kjørt fullstendig over Sparta i denne perioden.

27 min.: Klokkereint stangskudd fra Vigier!

26 min.: Tommy Kristiansen ute etter bråk mot Lagace. Får ikke Oilers-spilleren med på det. 2 minutt for roughing og 10 for dårlig oppførsel for den gamle Oilers-helten.

25 min.: Sparta fulltallige.

24 min.: Oilers langt friskere i overtall nå.

23 min.: Søberg kommer alene gjennom, men misser! Samtidig blir han slashet på veien. To miutter på Zink. Oilers i overtall.

21 min.: Sparta fulltallige.

21 min.: Morleye med en kanonsjanse på direkten. Oilers starter i overtall.

1. periode:

20 min.: Pause i DNB Arena- 11-12 i skudd. 0-1 i mål.

19 min.: Ny Sparta-utvisning. Får i offensiv sone. Peter Quenneville for slashing.

17 min.: Sparta fulltallige.

16 min.: Lucia misser en eventyrlig sjanse etter forarbeid fra Lagace. Kommer inn kjøkkenveien.

15 min.: Søberg i stangen!

15 min.: Oilers i overtall. Kristian Østby hos Sparta får 2 minutter for å interference på Morley.

15 min.: En vanvittig Sparta-sjanse hvor pucken blir liggende åpen bak Holm på streken! Han greier å blokkere med et tigersprang til slutt.

12 min.: Der får de en! Hoff jager en puck som skifter retning. Får nesten køllen på den før Ward, men kolliderer og målet ut av stilling.

11 min.: Det småkladder litt for Oilers. Kommer ikke til de helt store sjansene.

9 min.: Nå har Sparta tatt mer over her. Gedigen dobbelsjanse. Ender i litt gruff foran Holm. Ikke helt overraskende er Tommy Kristiansen der.

8 min.: Det står 5-2 i skudd, men Oilers ligger under. Sparta effektive.

6 min.: Måååål! 0-1 ! Sparta scorer på sitt andre forsøk mot Holm i kampen. Skudd fra blålinjen og trafikk foran Holm. Scott Allen scorer med styring.

6 min.: Sveum går på 2 minutter for tripping. Oilers i undertall nå.

5 min.: Oilers får lite ut av overtallet.

3 min.: Oilers kjører på. Flere gode sjanser og utvisning til Spartas Dylan Zink for slashing. To minutter overtall på gang.

2 min.: Mostue med et skudd rett på keeper Ward.

1 min.: Da er vi i gang i DNB Arena! Etter litt trøbbel med å få målet bak Henrik Holm til å sitte.

Før kampen:

Oilers har tapt de siste to kampene sine med 4-3. Vålerenga og Frisk har vært motstandere. Sparta har på sin side slått Storhamar og MS i sine to siste - og er i form.

– Da kreves seier. Vi reiser til Stavanger for å vinne. Formen er også god. Vi slo Storhamar helt fortjent borte og vant 4–0 mot MS sist, sa Tommy Kristiansen mandag.

Før kampen skrev RA om Simen Talge som skulle møte spilleren han modelleres på i Tommy Kristiansen. Nå blir det likevel ikke noe møte mellom original og kopi.

LES OGSÅ: Kopien vil ikke yppe med originalen

Trener Todd Bjorstrand velger i stedet å kjøre U21-lagets målkonge Lars Christian Rædne rett inn i førsterekken med Lagacé og Søberg. Samtidig blir Markus Vikingstad flyttet ned som reserveangriper.

Sæland Rødne har vært skadet i sesonginnledningen, men hamret inn poeng på U21 i fjor. Han viste også godt igjen da han fikk sjansen på A-laget.

LES OGSÅ: Dette skiller Oilers fra toppnivået

I helgen gjorde han et sterkt comeback på U21 og Todd Bjorkstrand tar ham nå rett inn i det beste selskapet på A-laget. Rødne fikk for øvrig A-kontrakt i sommer.

Oilers stiller slik med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Burlon, Sveum - Søberg, Lagacé, Rødne.

2. rekke: Johannesen, Ulriksen - Morley, Vigier, Lucia.

3. rekke: Mostue, Rokseth - Mathisen, Forsberg, Lorentzen.

4. rekke: Vikingstad, Klofutar - Medhus, Løvlie, Hoff.