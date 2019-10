Oilers alene på tabelltopp etter å ha slått bunnlaget

Følg RA Sporten på Facebook!

Slik var kampen:

Oilers – MS 4–0 (60 min): Der er det over! Oilers vinner enkelt og kontrollert, og tar sin niende strake seier! Nolan Zajac blir kåret til Oilers' bestemann. Oilers er nå alene på tabelltopp etter at Frisk Asker tapte mot Vålerenga.

Oilers – MS 4–0 (59 min): MÅÅL! Med 48 sekunder igjen setter Greg Mauldin spikeren i kista! Assistkonge Trettenes med en ny målgivende.

Oilers – MS 3–0 (59 min): Trampeklapp fra publikum det siste minuttet her nå.

Oilers – MS 3–0 (58 min): Dagens tilskuertall: 4008.

Oilers– MS 3–0 (57 min): Oilers kan bare kontrollere inn sin niende strake seier nå.

Oilers– MS 3–0 (57 min): Oilers er fulltallige. MS fikk ikke til mye der.

Oilers– MS 3–0 (55 min): Kristiansen tar en fryktelig unødvendig utvisning etter en interference.

Oilers– MS 3–0 (54 min): Vikingstad nære, men får ikke til en skikkelig avslutning. MS kjører overgang, men Holm snapper skuddforsøket fra gjestene.

Oilers– MS 3–0 (51 min): Kvål med et knallhardt skudd fra blå som Furseth må gjøre en god redning på.

Oilers– MS 3–0 (51 min): Tommy Kristiansen blir servert pucken og får en gratismulighet, men MS får blokkert idet han skal skyte.

Oilers– MS 3–0 (51 min): Klavestad plukker en løs puck, finter seg inn mot mål og skyter. Blir en retur som samtlige kaster seg over, Furseth får til slutt lagt seg på pucken. Like etterpå er Forsberg nære på et skudd.

Oilers– MS 3–0 (50 min): MS kommer på en overgang. En liggende Henrik Holm klarer å stenge hjørnet idet gjestene avslutter. Bra gjort.

Oilers– MS 3–0 (49 min): Kissel skjærer inn foran mål i kjent stil, men Furseth er med på notene og redder.

Oilers– MS 3–0 (45 min): Sveum skyter fra blå, og den styres i nettet. Det jubles for mål, men dommerne annullerer på grunn av for høy kølle på styringen.

Oilers– MS 3–0 (42 min): MS på en visitt foran Oilers-buret, men Holm får til slutt kontroll på pucken.

Oilers– MS 3–0 (41 min): Tredje periode er i gang!

Andre periode:

Oilers– MS 3–0 (40 min): Andre periode er over. 19-6 i skudd, 3-0 i mål. Klasseforskjell på lagene, og det vises nå.

Oilers– MS 3–0 (37 min): MS er fulltallig.

Oilers– MS 3–0 (38 min): Forsberg nær å styre inn 4-0 der. Går like utenfor.

Oilers– MS 3–0 (37 min): En frustrert Kjetil Martinsen tar en tominutter. Overtall Oilers.

Oilers– MS 3–0 (37 min): MÅÅL! Nolan Zajac har plutselig fri bane, kommer seg alene med keeper og setter den i krysset. MS protesterer fordi det skjedde noe tumulter et annet sted på isen. Litt merkelig scoring. Men den blir stående. Og nå handler det bare om hvor stor denne seieren blir.

Oilers – MS 2–0 (35 min): Dan Kissel blir spilt opp foran mål, men bommer på pucken. Den muligheten hadde blitt stor.

Oilers – MS 2–0 (34 min): Oilers har full kontroll på dette nå. Styrer kampen.

Oilers – MS 2–0 (30 min): MÅÅL! Nå er Oilers i gang - dobler ledelsen! Brassart får pucken, venter bare ut MS-forsvaret, før han dunker pucken ned i motsatt hjørne. 2-0!

Oilers – MS 1–0 (28 min): MÅÅL! Og der sitter den! David Morley med en herlig pasning inn til Dan Kissel, som styrer den i nettet!

Oilers – MS 0–0 (27 min): Mauldin nære like etterpå. Nærmer seg noe nå, Oilers.

Oilers – MS 0–0 (26 min): Stor mulighet for Søberg, som blir spilt opp helt alene foran mål. Men kommer nok litt for nære, og Furseth får stengt buret.

Oilers – MS 0–0 (24 min): Oilers og Tommy Kristiansen har vært farlig frampå et par ganger, men foreløpig er det mye nesten ...

Oilers – MS 0–0 (21 min): Andre periode er i gang!

Første periode:

Oilers – MS 0–0 (20 min): Der er første periode over. 7-4 i skudd. Litt for slurvete fra Oilers til tider, kombinert med et par unødvendige utvisninger i tillegg. Men Oilers styrte spillet, så målene vil garantert komme.

Oilers – MS 0–0 (19 min): Oilers med en liten sluttspurt her nå. Vil ha med seg et mål til pause. Zajac nære først, før Kristiansen setter returen like utenfor.

Oilers – MS 0–0 (17 min): MS er fulltallig.

Oilers – MS 0–0 (16 min): Slurvete av Søberg som bommer på pucken og gir MS muligheten til å slå den ut av sonen.

Oilers – MS 0–0 (15 min): Ufint når David Morley blir sendt i vantet av Tord Thoresen. Trettenes borte og gir klar beskjed hva han synes om det. MS-spilleren får 2+10.

Oilers – MS 0–0 (15 min): Oilers er fulltallig.

Oilers – MS 0–0 (14 min): Stor MS-sjanse! Etter at Oilers har klart å presse gjestene helt inn i egen sone, får de plutselig en overgang og er alene med Holm. Skuddet sneier innom tverrliggeren før pucken går opp i sikkerhetsnettet bak mål.

Oilers – MS 0–0 (13 min): Ny Oilers-utvisning. Søberg for slashing.

Oilers – MS 0–0 (10 min): Oilers er fulltallig.

Oilers – MS 0–0 (9 min): Bedre overtall fra gjestene denne gangen. Har fått etablert seg i Oilers sin sone og testet Holm én gang.

Oilers – MS 0–0 (8 min): Trettenes roter litt i egen sone, og ender med å få en tominutter for interference. Overtall MS igjen.

Oilers – MS 0–0 (7 min): Zajac drar til fra blå, skuddet suser like utenfor.

Oilers – MS 0–0 (6 min): Brassart med brukbart skudd, MS-målvakt Furseth redder.

Oilers – MS 0–0 (5 min): Søberg drar seg fint inn foran mål, men kommer for nær keeper og klarer ikke avslutte.

Oilers – MS 0–0 (5 min): Småfarig idet Haglund går rundt målet og legger inn foran keeper. Men MS får ryddet unna.

Oilers – MS 0–0 (3 min): Oilers er fulltallig.

Oilers – MS 0–0 (2 min): Faktisk Oilers som har hatt mest puck det første minuttet av utvisningen. MS får ikke til noe som helst.

Oilers – MS 0–0 (1 min): Klavestad tar en rekordtidlig utvisning. 14 sekunder. Tripping.

Oilers – MS 0–0 (1 min): Kampen er i gang! Vikingstad vinner droppen.

Slik stiller Oilers:

1. backpar: Patrick Ulriksen, Nolan Zajac.

2. backpar: Dennis Sveum, Andreas Klavestad.

3. backpar: Jørgen Kvål, Daniel Bøen Rokseth.

Ekstra back: Thomas Berg-Paulsen.

1. løperrekke: Dan Kissel, Mathias Trettenes, David Morley.

2. løperrekke: Ludvig Hoff, Brady Brassart, Magnus Hoff.

3. løperrekke: Markus Søberg, Kristian Forsberg, Tommy Kristiansen.

4. løperrekke. Greg Mauldin, Markus Vikingstad, Robin Haglund Mathisen.

Før kampen:

Torsdag satte Stavanger Oilers ny klubbrekord med sin åttende strake seier, da Lillehammer ble knust 7-3 i toppkampen i DNB Arena.

Lørdag ettermiddag er det ny hjemmekamp, denne gang mot bunnlaget Manglerud. Gjestene fra Østlandet har bare tatt tre poeng så langt, og da lagene møttes på borteis i september, vant Oilers hele 8-1.

Manglerud Star er moderklubben til Markus Søberg og Daniel Rokseth.

Gjestene bør nok spesielt se opp for Dan Kissel. Han liker seg mot Manglerud, og har tatt 27 poeng i løpet av sine 15 kamper mot laget.

MS stiller med Kjetil Martinsen, som spilte for OIlers i 2016/17-sesongen, og fikk med seg et NM-gull.