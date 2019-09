Følg RA Sporten på Facebook !

90.min: Der er det over, og Viking får med seg poeng fra Sarpsborg. Even Østensen ble hevet inn kvarteret før slutt etter at Kyle Lafferty ble utvist, og jørpelendingen viste seg å være et genialt bytte av Bjarne Berntsen med mål og målgivende. En glimrende opphenting av Viking som sørget for et godt poeng etter en rufsete kamp.

89.min: MÅÅÅÅL. 2-2. Even Østensen kommer inn og utligner. Runar Hove av alle går på en sugende løp, og legger ballen inn fra kanten. Inne i midten sklir Even Østensen inn sitt første mål i Eliteserien. For ett innhopp av jørpelendingen, som nå står med mål og målgivende.

85.min: MÅÅÅÅÅL. 1-2. Tommy Høiland setter inn reduseringen for Viking. Vevatne legger inn, og ballen stusses videre av Thorstvedt. Går helt ut til Østensen bakerst på stolpen, og han legger inn igjen i feltet. Der krangler Høiland ballen i mål. Nå skal det bli fyr i teltet her de siste fem minuttene.

82.min: Even Østensen får seg en kakk på ankelen, og går ned i feltet. Dommer Kai Erik Steen vinker spillet videre, men Viking har alle muligheter for å føle seg snytt for straffe der.

80.min: Samuel Fridjonsson lager frispark, og prater på seg gult kort. Noe som gjør at også han må stå over neste kamp etter landslagspausen.

76.min: Viking gjør sitt siste spillerbytte for kampen. Berntsen bytter ut venstreback Vikstøl, og hiver innpå Even Østensen for å prøve å få noe ut av denne kampen.

74.min: Ny corner fra Ibrahimaj. Treffer Hove på bakerste stolpe, som header den inn igjen. Lander i beina på Kristian Thorstvedt, men 20-åringen får et sleivtreff på ballen som triller inn til Sarpsborg-keeper Letellier.

73.min: Samuel Fridjonsson erstatter Kristoffer Løkberg.

69.min: Kyle Lafferty filmer på seg sitt andre gule kort, og blir med det utvist i debuten. Det er strengt dømt.

66.min: Viking sliter med å skape de helt store sjansene her, og det ser mye farligere ut de gangene Sarpsborg angreiper. Det blir mye nesten fra Vikings del, som gjør seg klar til å ta corner. Slås inn av Ibrahimaj, men igjen er den enkel å fange for Letellier i Sarpsborg-buret.

61.min: Zlatko Tripic går ut, og inn kommer Zymer Bytyqi.

56.min: MÅL. 2-0. Mustafa Abdellaoue scorer sitt første mål på 119 dager. Sarpsborg slår inn, og Vikstøl header ballen ut. Sarpsborg header den inn igjen, og Abdellaoue forlenger ballen i en bue over Iven Austbø. Mistanke om offside, siden spissen er sen med å rykke ut.

54.min: God corner fra Ibrahimaj. Stusses på første stolpe, men ingen Viking-spillere får slengt frem en fot. Ny corner. Slås inn i midten, men der stiger Sarpsborgs keeper i været og fanger den.

50.min: Stor sjanse for Mos Abdellaoue. Sarpsborg får lagt inn fra kanten, og Mos kommer først på ballen, men banker den langt over. Svak avslutning.

46.min: Kampen er i gang igjen.

1.omgang:

– Det er egentlig en forferdelig kamp, der vi er slurvete med ballen og egentlig ikke er klar for kamp. Vi gjør ikke det vi skal, og snakker og klager på dommeren og har ikke hodet på rett plass. Det er min jobb å snakke med dommerne, så får resten konsentrere seg om kampen. Vi må opp mange hakk skal vi få med oss noe herfra, sier Zlatko Tripic til Eurosport.

47.min: Der blåses det for pause. Sarpsborg har vært farligst frempå, og leder også 1-0. Viking har hatt sine sjanser, men ikke vært spesielt farlige før pause.

46.min: Joachim Thomassen stopper en overgang, og får gult kort.

44.min: Tripic drar seg innover i banen, og slipper ballen til Tommy Høiland. Han prøver å flukte ballen videre i mål, men treffer ikke rent på ballen. Det gjør at keeper får en hånd på den, og får klarert den unna.

42.min: Bjørshol svinger et innlegg inn i feltet. Det blir headet ut, men Torsteinbø plukker opp ballen på bakerste stolpe. Tar et skritt til siden og skyter, men skuddet går over mål.

37.min: MÅÅL. 1-0. Magnar Ødegård gir hjemmelaget ledelsen. Et meget godt slått hjørnespark treffer Gaute Vetti på bakerste stolpe. Hans heading blir reddet av Runar Hove på streken, men på returen header Ødegård vertene i ledelsen.

30.min: Halvtimen er spilt da Høiland skyter, men nok en gang er det et skudd som ikke er spesielt farlig for motstanderens keeper.

26.min: Ibrahimaj med dagens første Viking-mulighet, men skuddet fra 22 meter går rett på keeper.

24.min: Tripic hinker seg i gang igjen.

23.min: Coulibaly kommer altfor sent inn og klipper ned Zlatko Tripic. Nytt klokkeklart gult kort, mens Tripic blir liggende og vri seg i smerte.

18.min: Klasseredning av Austbø. Ismaila Coulibaly med en piruett inne i Vikings 16-meter, men i det han skal skyte slenger Vevatne frem en fot. Det demper farten på skuddet en smule, og gjør at Austbø får reddet skuddet.

15.min: Thorstvedt blir lagt i bakken, og mener at han skal ha frispark. Kommer voldsomt inn i neste duell, og får et klokkeklart gult kort som gjør at han må stå over neste kamp. Frustrert der Kissa.

14.min: Det har vært mye upresist fra begge lag i innledningen av denne kampen. Sarpsborg har slått mye langt opp mot Lafferty, men Hove og Vevatne har klart seg god ti de duellene foreløpig.

8.min: Vevatne med en ikke altfor god klarering. Plukkes opp av Lund Nilsens, men skuddet går rett i fanget på Austbø.

6.min: Rolig åpning på kampen. Kyle Lafferty med en halvsjanse nettopp, men Austbø redder greit.

1.min: 22 sekunder går det før Kyle Lafferty planter albuen i hodet på Runar Hove, som blir liggende. Lafferty får et meget fortjent gult kort.

1.min: Kampen er i gang.

Før kamp:

Viking hadde i og for seg god kontroll på oppgjøret hjemme i Jåttåvågen, men etter at Amin Askar ble utvist så det likevel ut til at de mørkeblå skulle rote vekk to poeng etter at Sarpsborg utlignet på et innkast. Men like før full tid scoret Tommy Høiland på straffe, og sørget for at alle tre poengene ble værende i Stavanger.

– Det er ikke lenge siden vi spilte mot hverandre, og selv om poengene er viktige for oss er de livsviktige for Sarpsborg. Den desperasjonen kan vi utnytte, spesielt hvis de begynner å gjøre feil vi kan straffe dem for, sa finske Benjamin Källman om oppgjøret før helgen.

Det er bare 2,5 uke siden, og etter den kampen har Viking slått Strømsgodset og spilt uavgjort mot Ranheim. Akkurat den uavgjortkampen gjør at i hvert fall trener Bjarne Berntsen er litt ekstra revansjelysten til dagens kamp.

– Vi burde fått med oss alle poengene i den kampen, og reiser selvsagt til Sarpsborg for å ta med oss alle poengene i dagens kamp. De spiller ganske annerledes nå enn de gjorde her i Stavanger, og i tillegg har de fått inn en nordirsk landslagsspiss, men vi er godt forberedt på hva som møter oss, sa Berntsen til RA på fredag.

Som RA meldte fredag er Sondre Bjørshol tilbake fra start på høyrebacken,mens Rolf Daniel Vikstøl og Fredrik Torsteinbø også kommer inn igjen på laget. Samúel Fridjónsson baner vei for at Torsteinbø skyves opp i midten.

Viking (4-3-3): Iven Austbø – Sondre Bjørshol, Viljar Vevatne, Runar Hove, Rolf Daniel Vikstøl – Fredrik Torsteinbø, Kristoffer Løkberg, Kristian Thorstvedt – Ylldren Ibrahimaj, Tommy Høiland, Zlatko Tripic.

Benken: Tord Johnsen Salte, Zymer Bytyqi, Johnny Furdal, Amund Wichne, Even Østensen, Samuel Fridjonsson, Adrian Pereira.