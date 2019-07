Følg RA Sporten på Facebook !

Filip Ingebrigtsen satte søndag ny norsk rekord på én engelsk mil med 3.49,60. Han kom på annenplass i Diamond League-stevnet i London.

Nordmannen fikk langt fra et optimalt løp og måtte hente inn Samuel Tefera på egen hånd. Han tok igjen inn den etiopiske verdensrekordholderen på 1500 meter innendørs, men i avslutningen ble Ingebrigtsen et nummer for liten.

– To nasjonale rekorder for Ingebrigtsen er sånn vi liker det. Det handler om hva vi gjør i trening og hvordan vi pusher hverandre, man vil ikke tape for broren sin. Så da Jakob løp norsk rekord tenkte jeg at jeg måtte følge opp med personlig rekord. Jeg tror det kan være hemmeligheten bak hva vi gjør, sa Filip Ingebrigtsen til arrangøren etter løpet.

Tefera vant på tiden 3.49,45, foran Ingebrigtsen og britiske Jake Wightman.

Filip Ingebrigtsens løp på 3.49,60 er ny norsk rekord. Den tidligere bestenoteringen hadde storebror Henrik Ingebrigtsen med 3.50,72 og var satt på Bislett i 2014.

Med søndagens pangløp forbedret Filip også sin personlige rekord på én engelsk mil fra tidligere i år på 3.51,38, satt i Stanford i California.