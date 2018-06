Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

Tirsdag starter Tour des Fjords i Lindesnes, og det med hele ni World Tour-lag fra sykkelens øverste hylle på strek. Dit opp er det langt for Team Coop, som til daglig hører hjemme på tredje nivå, men det lokale prokontinentallaget vil likevel vise seg fram.

– På alle fem etapper i Tour of Norway viste vi offensiv kjøring og var veldig synlige, i tillegg til at vi også sikret oss flere gode etapperesultater. I Tour des Fjords er vi enda større «underdogs», og det blir enda vanskeligere å hente et toppresultat, men vi vil uten tvil gjøre et forsøk og igjen være offensive og synlige, sier sportsdirektør Magnus Børresen i en pressemelding.

I Tour of Norway sikret Øivind Lukkedal laget klatretrøyen, noe Børresen tror blir vanskelig å gjenta.

– Det er tre etapper med smale og svingete veier langs kysten og avsluttende runder alle dager. Ingen av etappene har så lange bakker, men det er mye opp og ned hele dagen, og spesielt blir de avsluttende rundene på andre og siste etappe avgjørende, sier han.

Krister Hagen, Trond Håkon Trondsen, Gustav Höög, Anton Tunset, Erlend Blikra og Jon-Anders Bekken stiller på start for Team Coop.

LES OGSÅ: Team Coop sikret klatretrøyen