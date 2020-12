Nytt tilfelle av fugleinfluensa i Rogaland

Det opplyser Mattilsynet i en pressemelding onsdag. Det er nå funnet to viltlevende fugler med fugleinfluensa i Rogaland.

– Vi er ikke overrasket og venter å finne flere tilfeller framover. Vi minner om at fugleinfluensa først og fremst utgjør en risiko for fugler da den er svært smittsom mellom fugler, sier Ole-Herman Tronerud, seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.

Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav.

For å være på den sikre siden har myndighetene innført et portforbud for tamfugl. Dette gjelder i første omgang i alle kystkommuner langs kysten fra Rogaland til Oslo og tidligere Østfold.

Portforbudet betyr at all tamfugl skal være under tak. Mattilsynet oppfordrer også folk med hobbyhøns til å følge regelen.

– Den kommersielle fjørfenæringen i disse områdene bør også sikre seg mot mulig smitte ved å holde ender og andre fjærfe innendørs inntil videre, sier Tronerud.

Smittetilfellene i Norge er ikke unike. I løpet av høsten er det påvist fugleinfluensa i både tamme og ville fugler i flere europeiske land, inkludert Danmark og Sverige.

LES OGSÅ: Funn av fugleinfluensa i Rogaland – portforbud for fjærfe i deler av landet