Den nederlandske produsenten kommer til Stavanger og Utopia 2018 i august, og er første artist som annonseres på Scene 2!

Det skriver arrangøren av festivalen i hjertet av Stavanger i en pressemelding fredag.

– Det er ikke mye vi vet om den mystiske nederlenderen Lvndscape, foruten at han nå er i ferd med å bli et av de heiteste navnene på EDM-himmelen. På veldig kort tid har han opparbeidet seg et rykte som har gjort at festivaler som Tomorrowland ønsker han tilbake år etter år, sier festivalsjef Espen Yung Svendsen og fortsetter:

– Han er et såpass stort navn med flere hundre millioner streams og hits som gjør at han er ettertraktet verden over, både på de største klubbene og de store festivalene.

Stor suksess

Nederlenderen er signert på Spinnin’ Records, og i 2016 ga han ut remiksen av Bob Marleys «Is This Love».

– Låten gikk rett inn på A-lista til MTV Dance og ble spilt på klubber, caféeer, treningssenter og butikker over hele verden den sommeren, sier Svendsen.

Etter dette har Lvndscape gitt ut låter som «Dive With Me», «Walk Away» og remiks av Sander van Doorn sin «Ori Tali Ma», samt bootleg-versjonen av Ed Sheeran & Rudimentals «Bloodstream» havnet rett på andreplass på Hype Machine!

– Blir god stemning

Festivalsjef Svendsen går langt i å garantere topp stemning under fremførelsene i Stavanger i sommer.

– Han er kjent for å lage rå stemning overalt hvor han spiller, sier Svendsen.