Det skjer i forbindelse med lanseringen av mobilitetspunktet på Hillevåg torg.

– Stavanger har mange spennende løsninger på gang og for å gi byen et enda bedre mobilitetstilbud etablerer vi oss nå, sier Christina Moe Gjerde, norgessjef i Voi i en pressemelding.

Ny modell

Selskapet kommer til Stavanger en en ny modell, V3XS. Ifølge selskapet er modellen bedre enn den som benyttes i Oslo i dag. Den skal blant annet ha forbedret batteriteknologi.

Voi har tidligere uttalt at det var uaktuelt å etablere seg i Stavanger før reguleringer var kommet på plass.

Siden den gang har det vært god dialog med både kommunestyre, administrasjon og Kolumbus omkring mikromobilitet i Stavanger.

Selv om dagens løsning ikke er perfekt, er Voi sikre på at dette er et godt tidspunkt for etablering.

– Vi ser utfordringer med dagens modell, men vi bidrar ikke til å løse disse utfordringene ved å drive utleie i Oslo og Trondheim, da må vi være tilstede i Stavanger, konstaterer Gjerde.

Ti minutter

Elsparkesykler er både elsket og hatet av mange. Voi mener elsparkesyklene er et reelt alternativ til bil og taxi i sentrumsområder.

– Vi vil på ingen måte oversvømme byen med elsparkesykler, men om du ender med å bruke ti minutter på å finne deg en elsparkesykkel hver gang du vil bruke en så blir de ikke et reelt alternativ, sier Gjerde.

LEDER: Å komme seg kjapt og miljøvennlig fra A til B uten bruk av bensinmotor og uten å slite på asfalten, er en utmerket idé

Månedspass og enkeltturer

– For alle som ønsker å prøve vil første tur i Stavanger være gratis, forklarer Gjerde.

Voi lanserer også dags- og månedspass, i tillegg til muligheten for enkeltturer, slik at elsparkesyklene enda enklere kan bli en del av hverdagen.

